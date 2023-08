«Gran Turismo»: La historia de Jann Mardenborough o cómo defender tu sueño hasta el final

Neill Blomkamp, director de películas como «Distrito 9» (2010) o «Elysium» (2013), ambas sobre futuros distópicos y tristes, estrena este viernes «Gran Turismo», una vigorosa y palpitante adaptación al cine del videojuego que arrasó a finales de los 90, engarzada sobre la historia real del piloto Jann Mardenborough.

«Era, sin duda, una película muy positiva, de buen rollo: habla de cómo alcanzar tu mayor sueño, y me apetecía hacer algo así en este momento», comenta el director con EFE en la jornada promocional que Sony Pictures y PlayStation, productores de la cinta, han organizado a nivel mundial en el circuito español de Montmeló, donde el protagonista de la película vivió un momento decisivo en su carrera.

Aunque basada en el famoso videojuego (que acaba de estrenar su séptima versión), la película es un biopic de este joven piloto inglés, campeón mundial del simulador on line de carreras de coches GT, que acabó convirtiéndose en un piloto profesional.

«Para mí era una forma interesante de encarar esta película que adaptaba un videojuego, porque también era una biografía, una buena combinación -considera Blomkamp-, que incluye mucha parte emotiva, sobre todo, de la relación entre el piloto y su padre, y con el director el equipo», Jack Salter, al que da vida David Harbour (Jim Hopper en «Stranger Things»).

Completan el reparto Archie Madekwe, en el papel de Mardenborough, Orlando Bloom, como el ejecutivo visionario que propuso a Nissan saltar del simulador de carreras a la realidad del circuito, y Djimon Hounsou y la ex Spice Girl Geri Halliwell interpretando a los padres de Jann.

Con un guion escrito por Jason Hall y Zach Baylin, cuenta la historia del joven Mardenborough, el mejor jugador del mundo de ‘Gran Turismo’ que logra ponerse al volante de un coche de verdad como piloto de carreras profesional en Nissan, gracias a la idea de un fanático de los deportes del motor, que estaba seguro de que podría ser una gran operación de «marketing» para la marca japonesa.

Jann es uno de los pocos pilotos entrenados en el simulador que pasaron a una escuela de conducción y se convirtieron en pilotos, de hecho, es el único de ellos que sigue en activo. Fue su historia de superación -logró la licencia oficial casi como avanzaba en la realidad virtual: en el último momento y ganando a sus competidores por décimas de segundo- lo que conmovió a los creadores.

«Me siento afortunado y bendecido, siento que mi historia es la de alguien que ha conseguido su sueño. El mío -dice el inglés en una charla con EFE- era conducir un coche de carreras, pero espero que esta película inspire a otras personas a dar una dirección a su vida: que sigas adelante con tus pasiones hasta el final».

Con un ritmo trepidante y un sonido espectacular que te transporta a los circuitos, a veces, como si estuvieras dentro de los coches, «Gran Turismo» agrega tomas grabadas con drones o coches cámara e, incluso, se ancló una cámara justo detrás del coche para simular el punto de vista en tercera persona típico de ‘Gran Turismo’.

Uno de los momentos críticos de la cinta recrea con un realismo escalofriante el accidente que casi le cuesta la vida al piloto inglés en el circuito alemán de Nürburgring, donde un espectador murió a causa del impacto de su vehículo contra las protecciones de las gradas.

«Cuando consigues algo en tu vida, también hay momentos de oscuridad, de desesperación, de cuando ves que todo se viene abajo. Pero estos momentos se juzgan por cómo te recuperas y me alegro de que el accidente esté en la película porque si no, no estaría bien. Espero que la gente se quede con el mensaje de que, en toda situación mala, siempre puede haber luz al final», señala Mardenborough.