Jennifer Lopez lanzará el 16 de febrero su primer disco en 10 años, ‘This is Me… Now’

Jennifer Lopez lanzará el próximo 16 de febrero el esperado ‘This Is Me… Now’, su primer álbum de estudio en casi una década, que llegará anticipado a partir del 10 de enero con su primer sencillo, titulado ‘Can’t Get Enough’, anunció este lunes la artista.

Ya es posible escuchar en plataformas digitales un primer avance de 30 segundos de esta canción, con la que la artista estadounidense empezará a mostrar este álbum hermanado con el que lanzó en 2002, ‘This Is Me… Then’, que incluía éxitos como ‘Jenny From The Block’ y está considerado uno de sus mejores trabajos.

Según detalló su discográfica en un comunicado, ha sido escrito y producido por López y Rogét Chayed, junto con Ángel López, Jeff «Gitty» Gitelman, HitBoy, Tay Keith e INK, entre otros, y mezcla R&B, sonidos pop contemporáneos y ritmos hip-hop para conformar «el álbum más honesto y personal de López hasta la fecha».

Estará vinculado a su vez con una película del mismo título dirigida por Dave Meyers que constituye «una reimaginación musical y visual, narrativa, íntima, reflexiva, sexy, divertida, fantástica y muy entretenida de su públicamente escrutada vida amorosa».

«Es, en última instancia, una sentida oda al viaje de JL hacia la autosanación y a la eterna creencia en los finales de cuento de hadas», subraya la nota de prensa en torno al sentido de este filme que ha impulsado la propia Jennifer Lopez, casada primero con el también cantante Mark Anthony y desde 2022 con el actor y director Ben Affleck.

Cantautora, bailarina, actriz, diseñadora de moda y empresaria, Lopez (Nueva York, 1969) inició su carrera musical en 1999 con el disco ‘On The 6’ tras haber ganador popularidad previa en filmes como ‘Selena’, en la que interpretaba a la diva latina del mismo nombre.

Hasta su octavo y último disco, ‘A.K.A.’ (2014), la artista ha construido una sólida discografía sostenida por canciones de éxito como ‘If You Had My Love’, ‘I’m Real’ o ‘Let’s Get Loud’ y actuaciones memorables como la que protagonizó en el intermedio musical de la Superbowl en 2020 junto a Shakira.