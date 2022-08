La Camerata de la Sinfónica Chuquiago ofrecerá una mágica presentación con obras de J.S. Bach y W.A. Mozart

La Camerata de la Sinfónica Chuquiago, presentará un repertorio que incluyen los Conciertos de Brandenburgo Nº 3 y Nº 6 de J.S.Bach que son uno de los ejemplos más perfectos del concierto barroco que tenemos hoy en día y la Sinfonía Concertante de Mozart, una obra que estalla con la alegría de explorar nuevas combinaciones y posibilidades de sonidos.

Para esta presentación se tendrá la colaboración de artistas internacionales invitados como Carlos Boltes (Chile), Job Salazar (México) y nacionales como Priscila Rodríguez.

El concierto se realizará el domingo 28 de agosto en el Teatro Nuna Espacio Arte (Calle 21 de Calacoto # 8509) a las 19:00 hrs., el costo de las entradas en preventa será de Bs. 80 Butacas y Bs. 120 Mesas, mientras que la venta será de Bs. 100, Butacas y Bs. 140 Mesas. Más Información y Reservas: 71561210

Entradas a la venta online: https://www.nunaespacioarte.com/cartelera/135_bach-y-mozart-concierto s-de-brandemburgo-y-sinfonia-concertante

Elenco

Dirección General: Christian Asturizaga; Violas: Solistas, Carlos Boltes; Priscila Rodríguez,

Violín: Solista, Job Salazar, Violines: Gabriela Roca, Violas: Hadit Sol-Bustos, Violoncellos: Osmar Tapia, Andrea Nagir, Juan Carlos Huanacu, Contrabajo: Víctor Diaz, Clave: Guery Ticona, Oboes: Ivan Mayta, Santiago Huanca, Cornos: Alfonso Bustamante, Ariel Bustamente.

Repertorio

Concierto de Brandeburgo Nº 6 en Si bemol mayor, BWV 1051, J.S. Bach; Solistas Viola: Priscila Rodríguez y Carlos Boltes, Concierto de Brandemburgo Nº 3 en Sol Mayor, BWV 1048 J.S. Bach, Sinfonía concertante en mi bemol para violín y viola, K. 364 W.A.Mozart, Solistas Violín, Job Salazar, Viola, Carlos Bolte, Zamba “Mientras me Abraza” Esteban Ariel D’Antona.

Biografía

Carlos Boltes – nació en Santiago de Chile, donde comenzó sus estudios musicales aprendiendo el charango de su hermano Giovanni Vaccani, más arde ingresa al grupo chileno Barrocco Andino con el cual realiza numerosas giras por Sudamérica. Tiene una Licenciatura Universidad Católica de Chile y una Maestría de la Universidad Carnegie Mellon en interpretación de viola. Sus principales profesores han sido: Enrique López, Atar Arad y Larry Dutton (Emerson String Quartet). Ha sido violista principal de la Orquesta de Cámara del Teatro Municipal de Santiago y la Orquesta de Cámara Virtuosi de Connecticut, ha grabado para Naxos, Brioso y CBS Records. En el año 2000 forma el Dúo Alturas junto al Chile y de la guitarrista canadiense Scott Hill, en estos 17 años han estrenado más de 50 obras escritas para el Dúo y numerosos ensambles, entre ellos Elqui Trio donde suman fuerzas con el Flautista y experto en instrumentos de vientos andinos: Gonzalo Cortes. El año pasado forman el trio ADAA con la notable pianista y cantante francesa Alexandra Aubert con la cual han hecho giras por Chile y los Estados Unidos.

El Sr. Boltes ha sido galardonado con la Beca individual de artistas del Fondo de Boston y una Beca de rendimiento de la Fundación Andes, también ha recibido el premio «Latino de Oro» de Connecticut 2010. Con el Dúo Alturas ha ganado numerosos premios: Primer Premio en el Concurso Internacional de Música de Cámara de Nueva Inglaterra 2006 al Premio CMA / ASCAP 2010 para Programas de música innovadores. Recientemente ganan el premio del Jurado en el “World Folk Visión 2020” como la “Mejor Banda Latina” y estar entre los ganadores de entre 3950 participantes de 115 países.

El señor Boltes además de su carrera de intérprete se ha dedicado a enseñar, 10 años en la Community División de la Universidad de Hartford, 4 años en Intake Academy enseñando charango, viola y violín y en numerosos festivales en Latinoamérica: Brasil “Eleazar de Carvallo”, Bolivia “Clásica en la Paz”, Festival de Verano de Calbuco y Festival Mancera en Valdivia, Chile. Ha impartido numerosas Master Classes en Estados Unidos, Centro y Sur de América y Europa.

Job Salazar.- Fue violinista en la Orquesta Sinfónica de la Universidad Autónoma de Nuevo León (OSUANL) y Ópera Nuevo León. Previamente fue Profesor de Violín en la Facultad de Música de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) Ha tenido interpretaciones en el Festival de Música de Cámara de Nuevo León, Festival Internacional de Música Mexicana, CONARTE, KBYU Radio, Radio Nuevo León. Él ha sido artista huésped con el Ensamble de Música Antigua de la Tufts University. En México, creció con música folklórica mexicana, llegó a ser miembro del Mariachi San Marcos donde colaboró con artistas como Eugenia León, Lorena Rojas, Inspector en MTV latino. Actualmente colabora con el Unitas Ensemble, Harvard Baroque Chamber Orchestra, Crescendo, American Baroque Orchestra, Portland Bach Experience, The Oriana Consort and The Halfmoon. El posee un B.M. en educación musical de BYU-Idaho dónde estudió violín con Emma Rubinstein, un M.M. y un G.P.D. en ejecución de violín del The Boston Conservatory at Berklee dónde estudió violín con Markus Placci y un G.P.D. de The Longy School of Music of Bard College en Música Históricamente Informada-Violín Barroco dónde estudió violín barroco con Dana Maiben. También estudió violín barroco con Marc Destrubè y Rachel Podger.

Priscila Rodríguez.- Violista Licenciada en artes musicales, especialidad Viola de la Universidad Nacional de Artes con el título Honorífico de “Summa Cum Laude “. Obtuvo también el título Perfeccionamiento Orquestal del prestigioso Teatro Colón. (Ambos en Bs. As. Arg.) Título de Técnico Superior del Nacional de Música (Bolivia).

Ganó concursos en audiciones presenciales para tocar en las Orquestas Profesionales: Estable del Teatro Colón y de forma regular en la Orquesta Filarmónica del Teatro Colón (ambas de Bs. As Arg.) Así también fue seleccionada para tocar en el Aniversario 30 De la Compañía de Musicales Cibrian Maler Bs. As. Fue solista de la Orquesta Sinfónica «Libertador San Martín» del reconocido Maestro Mario Bencecry. Bs. As. Arg.,

orquesta en la cual también se desempeñó como guía de violas.

Ganó audiciones para participar en las giras internacionales de la Orquesta de las Américas por 3 veces consecutivas «gira Europa 2018» «gira México 2019» y Academy virtual 2020, emocionantes giras que reúnen a jóvenes de cada país de las Américas haciendo música

alrededor del mundo.

Durante esta pandemia Priscila Retorna a Bolivia donde ocupa el cargo de Viola Principal en la Orquesta Sinfónica Nacional de Bolivia, ha ganado el segundo lugar en 3l concurso de solistas «música clásica» de la Orquesta Filarmónica de Santa Cruz y primer lugar en el concurso de cámara Bolivia Joven 2022 en Oruro. Actualmente es docente en el Instituto de Formación Artística de Bellas Artes en Santa Cruz de la Sierra IFABA.

Esteban Ariel D’antona.- nació en Buenos Aires (Argentina) el 28 de diciembre de 1973. A los 14 años comenzó sus estudios musicales con guitarra clásica en la Casa de la Cultura “José Hernández”. Allí uno de sus profesores de lenguaje musical, Alfredo Otero, lo inició en la composición, incentivándolo en el camino de la música folclórica Argentina. Luego ingresó al conservatorio Provincial Juan José Castro, donde se recibió de profesor de Viola, teniendo como maestro al violinista Alejandro Elijovich (integrante de la Orquesta Sinfónica Nacional). Allí también reforzó sus conocimientos de composición con Cecilia Fiorentino y Mario De Rose. Adquirió conocimientos de Jazz con el saxofonista Ricardo Cavalli y la violinista Sophie Lussi. Tomó clases de “cancionística” en letras con Raimundo Rosales. Tomó clases de dirección orquestal con Mario Benzecry. Desde el 2020 es miembro de la Asociación Argentina de Compositores. Le han estrenado obras en diferentes países como: Argentina, Perú, Brasil, Chile, Colombia, Estados Unidos, Francia, Hungría, Austria, Finlandia y Polonia.