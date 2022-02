La carrera de Psicología celebra sus Bodas de Plata

La carrera de Psicología de la Universidad Privada de Santa Cruz de la Sierra (UPSA), celebra este año su 25 aniversario en el desempeño de actividades en áreas de la Psicología.

La carrera se encuentra plenamente consolidada y cuenta con destacados estudiantes y docentes. Sus graduados se destacan continuamente, como Aldana Fernández de Córdova, nombrada Mujer del Año 2021 por More Latinoamérica; Stephanie Cuentas, coordinadora de Desarrollo Humano en Inbolpack; Milenka Parada, gerente de DHL, y Fernanda Guizzardi, gerente de Talento y Compensaciones en Tigo, reconocidas por su desempeño laboral en estas empresas en 2021.

“Tuve el privilegio de estudiar la carrera de Psicología justo en el primer año que la UPSA la dictaba. Pasé clases con excelentes docentes y realicé prácticas profesionales en las diversas áreas de la carrera. Hoy por hoy, apoyo a More Latinoamérica en la formación de jóvenes y en el desarrollo de la mujer en América Latina”, resaltó la graduada Aldana Fernández de Córdova.

Entre tanto, Stephanie Cuentas resaltó que desde su campo de trabajo tiene la oportunidad de desarrollar el talento de las personas, generar espacios saludables de trabajo y buscar medios y modos para mejorar las actitudes del personal.

Por su parte, Daniela Holguín Michel obtuvo una beca para el Programa Máster en Intervención Psicológica en el Desarrollo y la Educación, de la Universidad Europea del Atlántico, con doble titulación en la Universidad Internacional Iberoamericana de México. Entre tanto, Nicolás Arancibia obtuvo la beca de la University of the West of England (UWE), para realizar el Programa de Maestría en Psicología del Deporte y el Ejercicio en Bristol, Inglaterra.

También Grecia Franco es una graduada destacada, ella obtuvo la beca Erasmus Mundus para realizar su Maestría en España y Portugal, compitiendo con cientos de graduados del mundo entero. “Poder especializarme en otro país es una experiencia única y desafiante. He aprendido mucho sobre mi área, que es la Psicología de las Organizaciones, del Trabajo y los Recursos Humanos”, afirmó Grecia.

La Carrera de Psicología de la Facultad de Humanidades, Comunicación y Artes (FHCA), que dirige la Decana, Dra. Marion K. Schulmeyer, comienza sus 25 años de existencia con la satisfacción de contribuir con profesionales talentosos, competitivos, éticos, que se destacan en las actividades que lideran y promueven la transformación positiva de su entorno.