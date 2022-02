Comerciante de Alto San Pedro gana vagoneta que sortea cada mes el Banco Económico

Sirilo Herrera Rojas (42), oriundo de Cochabamba y comerciante de repuestos y accesorios de vehículos de la zona de Alto San Pedro de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, se convirtió en el primer ganador de la vagoneta HYUNDAI CRETA 2022, que sortea cada mes hasta junio, el Banco Económico entre los clientes de la Cuenta Premium, Premium Digital, y Asalariado Premium de todo el país.

Procedente de la localidad de Palca en Cochabamba y residente en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra hace más de 30 años, Herrera tiene dos hijas (6 y 12) y junto a su esposa, no escondieron el asombro al enterarse por sus amigos y familiares que era el ganador de este gran sorteo.

“Un amigo y colega comerciante me llamó para contarme que yo era el ganador de la vagoneta pero no le creí, pensé que era una broma. Luego me llamó otro y ahí tuve la curiosidad de averiguar, fue así que llamé a mi oficial de crédito del banco, quien me confirmó que yo era el beneficiado, pese a ello no lo podía creer”, contó emocionado Herrera.

Este comerciante, que es cliente activo del Banco Económico hace casi 5 años, es muy popular en la zona de Alto San Pedro por su espíritu emprendedor y junto a otros compañeros de faena se apoyan mutuamente a fin de hacer crecer sus negocios. Sus conocidos valoran el esfuerzo que realiza día a día para pagar en fecha su crédito con el banco y los compromisos que tiene con sus proveedores y trabajadores.

“Nos sentimos muy contentos que él hubiera ganado la vagoneta. En esta zona lo conocemos hace muchos años y sabemos que trabaja muy duro para llevar adelante su propio negocio”, señaló Vilma Barbolin, comerciante de la zona de Alto San Pedro.

Herrera empezó a trabajar desde muy joven con sus padres en Cochabamba sembrando papas y tomates, incluso emigró a España en busca de nuevos horizontes, y pese a estar varios años por Europa, regresó a Bolivia y se instaló en Santa Cruz de la Sierra. Fruto de muchos años de trabajo y esfuerzo ahora tiene su propia importadora de repuestos y accesorios de vehículos, emprendimiento que administra junto a su esposa Clementina Paulo, hace ya 12 años.

Para lograr esto, el apoyo del Banco Económico ha sido fundamental y Herrera destaca el servicio diferenciador que ofrece la entidad bancaria a sus clientes Pymes.

“Me siento a gusto trabajando con el Banco Económico, el trato y la cordialidad que brindan sus ejecutivos es muy destacable, además nos apoyan bastante a quienes tenemos un emprendimiento, me siento como en familia”, destacó Herrera.

Por su parte, Sergio Asbun, Gerente General del Banco Económico, mostró su satisfacción al realizar la entrega de la primera vagoneta que sortea la entidad financiera como parte de la promoción “Cuenta Premium sobre Ruedas” entre los clientes que aperturen y/o cuenten con una caja de ahorro denominada: Premium, Premium Digital o Asalariados Premium en bolivianos. Por cada 350 bolivianos que tenga de saldo promedio mensual, el cliente tendrá una opción para participar del sorteo.

“Nos llena de orgullo poder retribuir la fidelidad de nuestros clientes con esta campaña y más aún cuando se trata de personas emprendedoras que trabajan arduamente para hacer crecer su negocio. Invitamos a que todos sigan participando del sorteo sabiendo que aún quedan 5 vagonetas más por entregar”, indicó Asbun.

Minerva Bonilla, Gerente de la Agencia Alto San Pedro, también se mostró complacida al saber que un cliente Pyme del banco ganó el sorteo.

“Trabajamos para apoyar a muchos emprendedores de todo el país y los hemos visto crecer en sus negocios, eso nos llena de satisfacción. Este es un incentivo para todos nuestros clientes, que les da la posibilidad de ganar una vagoneta por mes, sin duda, es parte de los beneficios diferenciadores que ofrecemos como el banco que nació apoyando a las Pymes bolivianas”, sostuvo Bonilla.

La entrega de la vagoneta se la hizo el pasado 02 de febrero de 2022 en las instalaciones de la Red Uno de Bolivia, y fue transmitido por las redes sociales del Banco Económico y de la red televisiva nacional. Además, como estaba previsto, se realizó el segundo sorteo, saliendo beneficiada Yanine Rosario Sánchez de Añez de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.

Serán un total de 6 vagonetas sorteadas entre los clientes del Banco Económico (hasta junio de 2022), actividad que está autorizada por la Autoridad de Juego (AJ) y supervisada por un Notario de Fe Pública.

Los próximos sorteos serán en la ciudad de Santa Cruz y en las fechas: 02/03/2022 06/04/2022, 04/05/202 y 01/06/2022.