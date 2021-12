La escritora Iris Kiya presenta su libro de cuentos, fotografías y xilografía ‘No pelea, suda’

Un nuevo libro llega al panorama editorial de la literatura boliviana. La poeta y artista gráfica Iris Kiya presenta su libro de cuentos No pelea, suda en el café Sultana, junto al escritor Gabriel Mamani Magne y el editor Alexis Argüello.

Este jueves 9 de diciembre, a las 19:00, este libro de 35 páginas, conformado por 10 microcuentos, será presentado en Sultana, el café arte ubicado en la calle Ecuador esquina Belisario Salinas.

“Todos los cuentos tienen que ver con el mismo personaje. Un sujeto llamado Raúl Ratón, un zurdo avergonzado de serlo, que trabaja como peluquero y siente afición por la lucha libre”, explicó Kiya.

Basado en un personaje de la vida real, Ratón es un amante de la televisión y las películas, Raúl Ratón intenta ser el mejor peluquero zurdo del país, pero por dentro se muere por ser parte del mundo de la lucha libre, aunque no sabe cómo.

El libro es una autoedición que incluye varias fotografías y una xilografía en la tapa, todo de la autoría de Kiya. La autora prefirió esta forma de publicación puesto que deseaba tener control sobre las formas y estructura del libro, así como el modo en que sería presentado.

Con 35 páginas, es un libro corto, pero que, entre las fotos, los cuentos y la xilografía ha representado un gran reto y esfuerzo para la artista.

“Personalmente, venia hacía tiempo con la idea de querer escribir narrativa en relatos cortos. Y en algunos libros de poesía lo he logrado de manera muy concisa, pero esta vez las fotos me permitieron escribir una historia y desarrollarla. No solo porque conocí a este personaje, sino porque también incluí cosas en él que no tienen nada que ver con la vida real”, dijo la autora.

Para presentar No pelea, suda, Kiya ha convocado a Gabriel Mamani Magne (Premio Nacional de la Novela 2019) y a Alexis Argüello, fundador y editor en jefe de Sobras Selectas Editorial, quienes darán unas cuantas palabras en la presentación.

“Personalmente me gusta mucho la narrativa del Gabriel Mamani. Funciona dentro de la narrativa actual en Bolivia”, aseveró Kiya. “Al Alexis lo he convocado porque ha sido uno de los primeros que ha leído mi narrativa y me ha tenido fe” añadió la autora que publicará su primera novela con Sobras Selectas en 2022.

Por su realización casi artesanal, el libro tendrá un costo de Bs 70, pero durante la presentación se venderá a Bs 60 e incluirá un marcapáginas xilografiado. La autora también hará ofertas especiales de packs de libros de poesía que realizó en el pasado, mismos que también incluyen xilografías.

Iris Kiya participó en festivales de poesía y ferias del libro en Perú, Chile, México, Ecuador y Bolivia. Es editora, imparte talleres de creación literaria y ha gestionado y organizado lecturas y ferias de libro independientes en Bolivia y Chile, países en los que ha publicado los poemarios Manicom(n)io fra(g)tal (Colección postmortem, 2010); 24 cortos y un prólogo en braille para Gelinau Laibach (2013); Masacre en la calle Harrington (2017); Márgenes Infrarrojos. L´image, une forme de violence (2019) y la plaquette En la trinchera (2016).