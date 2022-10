La revista internacional Euromoney reconoce nuevamente al BMSC como el mejor banco del país

Un año más que el Banco Mercantil Santa Cruz recibe el reconocimiento de la destacada revista internacional especializada en negocios y finanzas, “Euromoney”, que lo reconoció como el Mejor Banco de Bolivia y el Banco más Grande del país, avalando su liderazgo en el mercado boliviano.

“Estamos muy orgullosos y agradecidos con la revista Euromoney que nuevamente nos reconoce como el mejor Banco de Bolivia. Somos la entidad financiera que se consolida como la primera alternativa para las personas, empresas y corporaciones que requieren servicios financieros. A lo largo de nuestra trayectoria nos hemos consolidado como un Banco sólido, solvente, tecnológico, líder y referente en el rubro financiero, evolucionando cada día, gracias a nuestro gran equipo de colaboradores y confianza de todos los bolivianos y bolivianas”, comentó la Gerente de Marketing del Banco Mercantil Santa Cruz, Andrea Urquidi.

Los ganadores de este reconocimiento son seleccionados por los editores de Euromoney en base a datos objetivos, como la rentabilidad, crecimiento y eficiencia, combinados con criterios cualitativos.

De acuerdo con el informe de Euromoney, el Banco Mercantil Santa Cruz mantiene su solidez, solvencia financiera e innovación tecnológica; y continúa desarrollando productos y servicios a medida para sus distintos clientes del sistema financiero, ofreciendo un gran potencial de crecimiento, manteniendo indicadores financieros y de gestión adecuados.

Hace 116 años que el BMSC trabaja para satisfacer las necesidades financieras de los bolivianos. Actualmente, cuenta con más de 856 mil clientes activos, tiene presencia en los nueve departamentos del país y en las ciudades intermedias. Cuenta con más de 450 cajeros automáticos y 114 agencias en todo el territorio nacional, además de contar con canales de atención alternativos como; la Banca Móvil, Banca por Internet, Cuentas y Créditos Online, Central de Consultas y Plataformas de Autoservicio, todos estos canales con atención 24/7.

Al cierre de agosto de 2022, el BMSC mantiene un firme liderazgo traducido en $us 5.716 millones en activos, un patrimonio de $us 319.548, una cartera de préstamos con $us 3.747 millones y depósitos que superan los $us 4.880 millones. Actualmente el banco cuenta con 863.449 clientes activos.

Además de ello, la entidad financiera cuenta con un equipo humano extraordinario, con más de 2.000 funcionarios que día a día demuestran su profesionalismo, compromiso y dedicación. “Somos una familia enfocada en brindar a todos y cada uno de nuestros clientes, la mejor experiencia financiera del mercado”, finalizó la ejecutiva.