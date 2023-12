La vigésima versión de Restaurant Week

Consolidado como un evento que pone en valor la creatividad de los chefs y genera un importante movimiento económico, vuelve Restaurant Week en su 20va. versión.

Hasta el 10 de diciembre, 21 de los mejores restaurantes de la ciudad ofrecerán más de 40 menús exclusivos. “Es la oportunidad perfecta para disfrutar de un menú gourmet completo que incluye entrada, plato principal, postre y bebida, a un precio más accesible. Los amantes de la buena comida podrán disfrutar de menús preparados por los mejores chefs de la ciudad. ¡Una imperdible oportunidad para disfrutar de increíbles menús italianos, franceses, japoneses, cocina de autor, tex-mex, carnes a la parrilla, entre otros!”, señalaron ejecutivas de Vértice Comunicación, empresa organizadora del evento.

Cada menú consta de entrada, plato de fondo, postre y bebida por Bs. 110. El evento se realizará de forma simultánea en Altamar, Altura (Hotel Mitru), Bao Bar, Deli Sushi, Ecko, Fellini, Highlanders, La Bastille, La Boliviana, La Murillo, Margarita, Marko, Mestizo, Mezzo, New Sakura, Nina, Proyecto Nativa, Rojo, The Carrot Tree, The Steakhouse y Tutto Pasta.

Este evento se ha consolidado como uno de los principales impulsores económicos para toda la cadena productiva gastronómica, según destacaron sus organizadoras.

Al igual que en pasadas oportunidades, de cada menú vendido, Bs. 5 estarán destinados a la Fundación Operación Sonrisa, que realiza cirugías gratuitas a niños y niñas con labio y/o paladar hendido. Una noble labor que ha permitido cambiar sus vidas y que les permite mirar el futuro con una nueva sonrisa”, finalizaron las ejecutivas.

Saberes Ancestrales y Sabores Naturales

En esta versión, presentamos «Saberes Ancestrales, Sabores Naturales», una iniciativa impulsada por el Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas en Bolivia. Esta propuesta tiene como objetivo facilitar diversas actividades que conectan a los productores locales con las y los chefs de restaurantes participantes en Restaurant Week. La meta principal es promover tanto la producción como el consumo de alimentos locales, lo que contribuye significativamente a diversificar los medios de vida en las comunidades indígenas y campesinas, medida que fortalece la capacidad de adaptación y resiliencia al cambio climático. Esta práctica no solo eleva la calidad de los alimentos, sino que también incide positivamente en la seguridad alimentaria, la nutrición y la salud de todos los ciudadanos bolivianos. La iniciativa abarca 9 líneas de acción, con actividades que confluyen en la vinculación a los pequeños productores y a las comunidades indígenas en situación de inseguridad alimentaria, especialmente a las mujeres del área rurales, promoviendo medios de vida sostenibles, ingresos estables, mejoras en la productividad, un aumento en la demanda y un acceso más amplio al mercado.

Para complementar los sabores tradicionales de nuestra rica cultura culinaria, la experiencia del Restaurant Week estará acompañada por la cerveza premium del país, Huari.