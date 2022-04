LBC Seguros incentiva la donación de sangre por el Día Mundial de la Salud

Si disfrutas de las obras de teatro al más alto nivel internacional, puedes donar sangre y a cambio de esta acción voluntaria, tener la oportunidad de acceder a muchas de estas producciones desde la comodidad de tu casa.

En el marco del Día Mundial de La Salud, que se celebra el 07 de abril, La Boliviana Ciacruz Seguros lanza una actividad con el objetivo de promover la donación voluntaria de sangre en todo el país y a cambio de ello, recibir una membresía gratuita para acceder a la plataforma argentina Teatrix , que cuenta con más de 10.000 suscriptores y un catálogo de más de 250 obras de la más alta y refinada curaduría internacional, integrada por producciones de Broadway, Gran Vía, Calle Corrientes y otras plazas del circuito latino, norte americano y europeo.

La campaña se realizará durante 6 días (del 7 al 12 de abril) y las personas que deseen participar y acceder a obras de gran calidad, deben donar sangre en distintos centros autorizados por el Servicio Departamental de Salud (SEDES), en cada departamento, que cuenten con un banco de sangre. El detalle de los centros será comunicado por la empresa aseguradora a través de sus redes sociales.

“Desarrollar este tipo de actividades en beneficio de la sociedad, forma parte del ADN de nuestra compañía. Somos conscientes de que mediante la donación de sangre podemos salvar muchas vidas; en este sentido, nos proponemos incentivar a la población en general a participar de esta campaña que nos hace latir a todos”, mencionó Carmen Sánchez, Subgerente Nacional de Marketing y Comunicación de LBC Seguros.

Para acceder a este beneficio, los donantes solamente deberán enviar una fotografía de su certificado de donación a las redes sociales de La Boliviana Ciacruz Seguros (Facebook e Instagram), inmediatamente recibirán un código personalizado que les permitirá acceder a la plataforma de streaming durante un mes y disfrutar gratuitamente de más de 250 obras de la plataforma argentina, destacada por la alta calidad de sus obras.

“Estamos muy orgullosos de participar en esta cruzada por la salud en Bolivia, nuestra empresa busca llevar bienestar a partir de la experiencia única del disfrute de piezas teatrales de todas partes del mundo. Sin duda alguna, queremos apoyar toda causa que contribuya a que nuestros clientes y futuros clientes puedan vivir de la forma más saludable posible”, manifestó Sofia Petignat, Directora Ejecutiva de Teatrix Bolivia.

Las personas que deseen donar sangre deben ser mayores de 18 y menores de 60 años, portar su carnet de identidad, pesar más 50Kg, no estar embarazada y no haber donado sangre en los últimos tres meses. Además, un día antes de realizar la donación se debe dormir al menos 8 horas, comer saludable evitando alimentos grasos, beber abundante agua o líquidos y no haber consumido medicamentos al menos 72 horas antes.

La compañía invita a que toda Bolivia se sume a esta causa y así contribuir a salvar vidas, mediante la donación de sangre, y disfrutar de importantes obras teatrales.