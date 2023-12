Negocio responsable, inversiones y ampliación de portafolio resume el exitoso cierre 2023 de Imcruz

Imcruz va reduciendo la marcha del 2023 para iniciar un nuevo recorrido. Antes de pensar en la nueva ruta, la empresa automotriz con 39 años de trayectoria en Bolivia mira todo el camino avanzado y reconoce sus logros: durante esta gestión ha sumado una nueva marca de vehículos, ha realizado más de 11 lanzamientos de modelos líderes en sus segmentos, ha consolidado la red de servicio técnico más grande del país y, sobre todo, ha mantenido un plan de negocios responsable con sus colaboradores, la sociedad y el medioambiente.

Pablo Klocker, Managing Director de Imcruz, indica que desde enero de 2023 Imcruz es Inchcape, el principal distribuidor automotriz multimarca independiente a nivel mundial cuyo propósito es “Brindar movilidad a las comunidades del mundo, para hoy, para mañana y para mejor”. Este propósito es el que guía cada una de las operaciones de la compañía a través de sus tres unidades de negocio: Imcruz Center, Imcruz Maquinaria y Autopia.

“Imcruz se apresta a cumplir 40 años de recorrido en Bolivia y, sin duda, este 2023 ha sido una gestión importante porque, después de casi una década, hemos incorporado una nueva marca a nuestro portafolio de vehículos, Subaru, marca japonesa con 70 años en el mercado. También, hemos participado en los principales eventos automotrices del país con vehículos que destacan por su tecnología, eficiencia y confort. Hemos invertido recursos en capacitaciones de nuestros colaboradores y en la ampliación y construcción de nuevos salones y talleres con el propósito de mejorar la experiencia de nuestros clientes”, expresó el directivo.

La empresa líder en el sector también ha llevado a cabo diversas campañas y alianzas estratégicas durante el año para beneficiar a sus clientes. Entre ellas, destacan: “De tu carrito de compras a tu JAC ‘0’Km” en colaboración con Hipermaxi, que ya sorteó un vehículo entre los participantes; “Pañales sobre ruedas” con Italsa, fabricante de los pañales Mi Bebé y Mami, que sorteará en enero de 2024 un vehículo JAC entre sus consumidores. Asimismo, ha promovido la participación activa de la población en las principales muestras feriales del país, tales como Expocruz, Expoauto y FEXCO, donde ha regalado vehículos 0 km a visitantes mediante sorteos. Además, ha lanzado su exitosa campaña “Outlet de Imcruz” a nivel nacional, que incluyó descuentos y beneficios en todos sus salones y en distintos modelos de las diferentes marcas que representa en el país.

Negocio responsable, fundamental para los planes futuros de Imcruz

La empresa tiene como prioridad avanzar hacia el futuro, pero siempre comprometida con su negocio responsable, que se sustenta en cuatro pilares: Planeta, Personas, Lugares y Prácticas. Estos pilares se materializan en acciones concretas, tales como: reducir las emisiones de gases, reciclar y gestionar los residuos, ayudar a disminuir la huella de carbono, cuidar la seguridad y el bienestar de los colaboradores, promover la inclusión y la diversidad, desarrollar los talentos y competencias, fomentar la movilidad segura, inclusiva y social, fortalecer las políticas y códigos de conducta, y seguir normas de categoría mundial y valores de honestidad, transparencia y verdad.

“Somos una empresa que mira al futuro con responsabilidad. En este año, hemos seguido evidenciando nuestro compromiso con la sociedad con varias acciones. Una de ellas es la adhesión al Pacto Global Bolivia, un proyecto de las Naciones Unidas que respalda los principios universales sobre derechos humanos, trabajo, medio ambiente y anticorrupción. También hemos conservado nuestra alianza con Unicef, que nos ha dado la oportunidad de premiar con un vehículo 0 KM a una donante de la Teletón “Tiempo de Actuar 2023”. Además, junto a JAC, por tercer año seguido, hemos respaldado a bomberos forestales con camionetas para que puedan cumplir sus tareas de combate y prevención de incendios en zonas lejanas y de difícil acceso”, comenta el directivo.

Imcruz mejora la experiencia de sus clientes con nuevas infraestructuras

La automotora líder en el país está llevando a cabo una serie de inversiones, principalmente en La Paz y Santa Cruz, con el fin de mejorar la experiencia de los clientes que visitan los salones y talleres, fortaleciendo la imagen de la empresa y de cada una de las marcas que representa. Este proceso inició en Octubre de este año con el proceso de construcción de un nuevo local multimarca en la zona Sur de la Paz, y continuará a lo largo del año 2024.

Estos nuevos proyectos incluyen espacios amplios y especiales para cada una de las marcas que representa la automotora, así como zonas de entrega, espera y testeo de unidades. Además, los salones se construirán y remodelarán bajo los lineamientos de un negocio responsable, cuidando el medioambiente y el uso de energías renovables. “Imcruz tiene un proyecto de largo plazo con Bolivia. Se está invirtiendo más de 4 millones de dólares en la implementación y remodelación de locales que esperamos puedan estar terminados durante el año 2024”, señala Klocker.

Un liderazgo reconocido con múltiples distinciones

Imcruz avanza y diversos estudios de opinión y ranking certifican su liderazgo. A inicios de año, la empresa automotriz, representante y distribuidor de Suzuki en Bolivia desde hace 38 años, ha sido distinguida por parte de Suzuki Global por mantenerla como la marca N° 1 en el país por 12 años consecutivos, principalmente por presentar vehículos idóneos para el mercado boliviano, con un respaldo técnico y servicio de postventa de alta calidad.

Así también, en julio, entre un centenar de empresas Imcruz fue reconocida como una de las 10 empresas con mejor reputación de Bolivia según el Monitor Empresarial de Reputación Corporativa (Merco). Y por quinto año consecutivo, la empresa ocupa el primer lugar en el sector automotor en el mismo ranking.

En agosto, Imcruz recibió por noveno año consecutivo el Premio Maya 2023 como la «Mejor Empresa Importadora Automotriz” en Bolivia y su marca Suzuki como la «Mejor Marca Automotriz”. Recientemente, Imcruz fue reconocida en el Ranking de Marcas de Bolivian Business por noveno año consecutivo, demostrando el indiscutible liderazgo de Imcruz a nivel nacional.

“Este ha sido mi último año al frente de Imcruz, ahora Inchcape, una empresa que ha sido mi casa y mi familia durante estos más de dos años. Hemos enfrentado desafíos y oportunidades, pero siempre manteniendo nuestro compromiso con la calidad, la innovación y la responsabilidad social. Me voy con la confianza de que Imcruz seguirá creciendo y consolidándose como líder del mercado, bajo el liderazgo de Matías Andreani, quien tiene una amplia experiencia y visión estratégica. Me voy con el agradecimiento a todos los que me acompañaron en este camino, colaboradores, clientes y aliados. Me voy con el cariño a este país que me acogió y me enseñó tanto. Gracias Bolivia, gracias Imcruz”, concluyó Klocker.