Peugeot y Citroen presentan dos joyas automotrices de la industria francesa en Fexco

Bolivian Auto Motors (BA), la empresa pionera en la comercialización y representación automotriz a nivel nacional, está presente en la primera versión de la Feria Exposición Internacional de Cochabamba (Fexco 2023), con Peugeot y Citroën, dos automotrices francesas líderes a nivel mundial.

Ambas firmas se exhiben con toda su gama vehicular, caracterizada por adecuarse al presupuesto de sus clientes según su necesidad, con vehículos diseñados y producidos con la mejor tecnología de la industria automotriz europea.

“Nuestra apuesta por Cochabamba siempre es fuerte porque es uno de nuestros mercados más crecientes, por lo tanto, no podíamos estar fuera de la feria multisectorial más importante de la ciudad y la que apunta a ser un referente a nivel nacional”, mencionó Diego Salvatierra, gerente automotriz de BA, añadiendo que el stand de las firmas francesas se convirtió en la esquina favorita de los visitantes ya que en sus 400 metros cuadrados, donde expone ocho de sus modelos, encuentran vehículos con disponibilidad para entrega inmediata desde los $us. 20.490 en la marca Peugeot, y desde $us. 17.900 en la marca Citroën.

Dentro de la variada oferta de BA, dos son los modelos que destacan sobre los demás vehículos y firmas automotrices presentes en Fexco, nos referimos a la Peugeot 3008 Black Pack Edition y a la Citroën C5 Aircross, esta última haciendo su debut en el mercado boliviano.

Peugeot 3008 Black Pack Edition. – La nueva serie limitada Black Pack apuesta por los detalles en negro para dar un aspecto aún más deportivo en su versión GT, la más equipada. Posee el alerón trasero y el embellecedor superior de las puertas en negro brillante, también en la parte frontal el logo del león y las letras de la marca. Este color fue elegido por la firma francesa por su elegancia y atemporalidad, que en el mundo automotriz está adquiriendo una imagen deportiva y radical.

La versión GT se diferencia por su tecnología y confort, por ejemplo, sus asientos cuentan con masajeadores y ajuste automático con calefacción, además de cargador inalámbrico, parqueo asistido, sistema de tracción de las llantas que se adapta a diferentes terrenos y sistema Hill asist para los descensos de pendientes controlados automáticamente.

En cuanto a diseño, este modelo fue galardonado por las líneas que destacan los rasgos del león con sus colmillos full led en la parte delantera, las garras en las luces traseras e iluminación ambiental de color azul suave que brinda calidez en el interior. A su vez, está provisto del sistema de conducción propio de Peugeot, i-Cockpit®, compuesto por un tablero personalizable totalmente digital de 12” y otro de 10” con GPS que incluye los mapas de Bolivia, lo que le permite al conductor tener una experiencia de manejo seguro con un volante ergonómico que no obstruye nada en la visual, con mandos libres, acceso fácil a la radio y todas sus funciones.

La 3008 es uno de los modelos más poderosos de la marca, con su motor 1.6 Turbo con 165 caballos de fuerza y caja automática secuencial de 6 velocidades, disponible ya en el mercado desde $us. 45.690.

De igual manera, la nueva integrante de la familia de BA es Citroën, firma francesa que fue anunciada hace dos años en el país y ahora está presente en Fexco con un lanzamiento que dará mucho de que hablar, la nueva C5 Aircross.

Citroën C5 Aircross. – Con un estilo moderno y dinámico, esta vagoneta se ha desarrollado para presumir su elegancia en la carretera. Introduce un nuevo lenguaje de diseño en el que las curvas se convierten en líneas más estructuradas reforzando su carácter. Entre muchas cualidades, distingue su habitáculo por los colores y materiales refinados que mejoran el espacio y aumentan el confort.

Varios elementos estilísticos en sus laterales realzan la elegancia y la modernidad de la C5 Aircross: Nuevas llantas de aleación Pulsar de 18″ con elementos gráficos en dos tonos; nuevo color negro brillante de las carcasas de los espejos retrovisores a juego con el poste de soporte del acristalamiento del parabrisas; y barras de techo funcionales en negro brillante con una nueva inserción en negro mate en la zona inferior.

La consola central, alta y ancha, ha sido modernizada con una tapicería de tela negra con efecto de cuero y bordes cromados. En las cajas de cambio automáticas, incluye el selector de marchas e-Toggle con acabado cromado y el selector de modos de conducción, con función Grip Control. Incluye también la zona de conectividad compuesta por dos puertos USB y carga por inducción para smartphones.

Exclusiva de Citroën, la suspensión tiene amortiguadores progresivos hidráulicos® que mejoran la absorción de las imperfecciones de la carretera y garantiza que los pasajeros viajen con un confort absoluto, creando un efecto de “alfombra voladora”.

La Aircross está equipada con la nueva generación de asientos de confort avanzado. Estos asientos ofrecen el mejor confort visual, de asiento y de conducción, utilizando un tipo de espuma de alta densidad que no se hunde con el paso del tiempo para garantizar una alta calidad constante. Incluye tres asientos traseros individuales deslizantes, reclinables v retractable con un maletero con volumen récord en el segmento, de 580L a 720L. La puerta trasera manos libres permite abrir fácilmente el maletero con solo pasar el pie por debajo del parachoques.

La nueva Citroën C5 Aircross está equipado con la última generación de motores euro 6, eficientes y de alto rendimiento: PureTech 1.6 Turbo 165 EAT6, con un precio de lanzamiento desde los $us. 36.900.

“Tanto Peugeot como Citroën son firmas con un posicionamiento y trayectoria reconocida a nivel mundial. En el caso de Peugeot, tiene 213 años de historia y ha sido reconocida como la marca número 1 en Francia, por su parte, Citroën tiene más de 100 años de trayectoria y es la firma más reciente que BA incorporó a su exclusivo portafolio automotriz. Ambas firmas llegan a Fexco con descuentos especiales de hasta $us. 1.000 y amplias ventajas para adquirir su vehículo con la garantía y el respaldo de Bolivian Auto Motors y Auto Francia, concesionaria de Peugoet en Cochabamba”, aseguró Salvatierra, anunciando que en los próximos días inaugurarán su nuevo showroom en la Llajta, ubicado en la Av. Melchor Urquidi esquina Hermógenes Sejas, continuando de esta manera su apuesta por esta hermosa ciudad.