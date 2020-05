Programa de alimentación nutritiva para el personal de centros de salud de La Paz

Banco Ecofuturo establece una alianza con Gustu Gastronomía S.A. y la Fundación Unifranz para garantizar la alimentación nutritiva del personal que trabaja en los centros hospitalarios de La Paz, que a diario arriesgan sus vidas para protegernos del avance del COVID-19.

Banco Ecofuturo, en el marco de su programa de Responsabilidad Social Empresarial (RSE), firmó un convenio interinstitucional para contribuir al “Programa de Alimentación nutritiva para el personal de Centros de Salud – Emergencia Sanitaria COVID 19” con Gustu Gastronomía S.A. y la Fundación Unifranz, por un valor de $us.- 10.000 (Diez mil 00/100 Dólares Americanos), el monto es destinado a la compra de insumos, elaboración y finalmente distribución de 400 raciones diarias de comida nutritiva, durante 2 semanas, con el objetivo de fortalecer el sistema inmunológico, y por ende favorecer la alimentación del personal de cuatro hospitales de las ciudades de La Paz y El Alto que están atendiendo a pacientes con coronavirus.

Esta es una iniciativa que pretende, en su primera fase, un alcance meta de 1.000 (mil) raciones diarias durante un mes destinados a los centros involucrados en la atención de los casos posibles y/o confirmados del COVID-19 de las ciudades de La Paz y El Alto. Es por eso que Banco PYME Ecofuturo ha decidido sumarse y apoyar el programa.

La entidad bancaria considera que el programa de alimentación nutritiva, dada la coyuntura actual, es muy importante, ya que garantiza el buen funcionamiento del cuerpo humano y fortalece el sistema inmunológico de las personas. Este aspecto tiene aún mayor relevancia cuando se trata de mejorar la alimentación de aquellos profesionales que se encuentran en la primera línea de contacto con el virus, como los médicos, enfermeras, técnicos de salud y en sí todo el personal que trabaja en dichas instituciones. Para ellos el distanciamiento social no es una opción al momento de atender un paciente por lo que reforzar su sistema inmunológico mediante la alimentación es trascendental.

Este programa, se lleva a cabo a través del Ministerio de Salud y sus diferentes áreas involucradas, y beneficia al personal de salud de los siguientes hospitales: Hospital del Niño (100 raciones), Hospital de la Mujer (50 raciones) y Emergencias del Hospital de Clínicas (30 raciones), Sedes La Paz Brigadistas (80 raciones), SERES El Alto Brigadistas (40 raciones) y Hospital del Norte El Alto (100 raciones). Por otra parte, de manera indirecta, el proyecto beneficia a los productores, porque tienen la posibilidad de vender sus insumos y generar ingresos de manera que los ayuden a sobrellevar la crisis económica causada por el COVID-19; a su vez, los restaurantes que proveen los recursos humanos necesarios, alrededor de 16 personas, reciben una remuneración económica por su trabajo.

“El coronavirus ha afectado de una forma inimaginable a nuestra forma de vida y nuestra salud, es por eso que cuando hay este tipo de programas solidarios, que tocan aspectos muy importantes del cotidiano vivir como es la alimentación y el bienestar de los bolivianos, no dudamos en apoyarlos y sumarnos a la noble causa.”, comentó Gustavo García – Gerente

General de Banco Pyme Ecofuturo. “Como Banco creemos que la unión y la solidaridad tienen que estar presentes siempre, sobre todo hoy, de manera que nada nos impida salir adelante y trabajemos conjuntamente por un mejor mañana para todos.” agregó el gerente del Banco.

El día lunes 11 de mayo se dio inicio a dicho programa, con un menú que incluyó: Pesque de quinua real, queso añejo de Santa Cruz, una emulsión de ají de Padilla, cebollas encurtidas y una ensalada orgánica con vegetales de PRAAI que llegaron desde Tiwanaku.

Es muy importante resaltar que todos los procesos y el personal cuentan con las medidas de bioseguridad correspondientes, esto se aplica en todas las etapas del proceso, desde la producción hasta la distribución.

La entrega de estas raciones se hace en el transcurso de la mañana. El personal que realiza la elaboración ingresa a las 04:00 a.m., es debidamente desinfectado y se les proporciona el material de bioseguridad necesario para empezar la elaboración de la comida a las 07:00 a.m., la distribución, inicia a las 10:00 a.m., se ha trazado una ruta para optimizar el tiempo de entrega, de manera que el primer centro es recibir la donación es el Complejo Hospitalario de Miraflores a las 10:30 a.m., después sigue el SEDES La Paz, SERES El Alto y finalmente el Hospital del Norte de El Alto.

Banco PYME Ecofuturo se unió a la iniciativa de Gustu Gastronomía S.A. y la Fundación Unifranz, con el objetivo de consolidar una plataforma de empresas y entidades comprometidas con el apoyo a los esfuerzos nacionales para frenar el avance del COVID-19.