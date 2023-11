Aisha Syed, destacada violinista dominicana, se presenta en La Paz con la Sinfónica Chuquiago

“Concierto para violín en re mayor, Op. 35, de P. I. Tchaikovsky.” será la magnífica presentación que contará con la participación especial de la internacionalmente consagrada violinista dominicana Aisha Syed y la Sinfónica Chuquiago, juntos, ofrecerán una noche inolvidable llena de música, pasión y virtuosismo, interpretando la obra maestra del compositor ruso Pyotr Ilyich Tchaikovsky y repertorio dominicano en el Teatro Municipal Alberto Saavedra Pérez (c. Genaro Sanjinés, esq. Indaburo), el 3 de diciembre a las 19:00 hrs.

La Sinfónica Chuquiago, bajo la dirección del Maestro Christian Asturizaga se enorgullece de presentar este evento único, que fusionará la destreza técnica y la sensibilidad artística de Aisha Syed con el talento colectivo de la orquesta.

Aysha Syed es una virtuosa violinista solista dominicana, colocada por la BBC Radio 3 de Londres, Gran Bretaña, en la prestigiosa lista de música clásica “Interpretaciones Milagrosas” por su interpretación en vivo de La Campanella de N. Paganini y designada por la Presidencia de la República Dominicana como Embajadora de Buena Voluntad Honorífica de su país. Ha sido elogiada por la prensa especializada en Alemania (Frankfurter Neue Presse), Lituania (Lietuvos Rytas), Estados Unidos (Strings Magazine), Corea del Sur (Korean JoonGang Daily), Brasil (Correio Brazilense), Argentina (El Diario, UNO), Los Angeles (Live Out Loud Magazine), La Florida (El Nuevo Herald y Sun News Miami) y los Emiratos Árabes Unidos (The National y Time Out Magazine) como “virtuosa”, “una artista profundamente dotada” y “una de las embajadoras del violín más joven y talentosa” entre otros elogios.

Aisha debutó a la edad de once años acompañada de la Orquesta Sinfónica Nacional Dominicana. Este, entre otros sucesos exitosos, la prepararon para convertirse en la primera latinoamericana en ser aceptada en la escuela de niños prodigios Yehudi Menuhin School en Londres, Inglaterra. Desde ese entonces ha tocado como solista en varios festivales notables tales como el Abu Dhabi Music Festival, el Banstead Arts festival y el Leamington Hastings festival en Londres, the Yehudi Menuhin International Music Festival en Gstaad, Suiza, el Gaida Contemporary Music Festival en Vilna (donde fue invitada a realizar el estreno mundial del concierto para violín y orquesta del laureado compositor Alguirdas Martinaitits, el cual fue dedicado a ella, dicho estreno tomó lugar en el National Philharmonic Hall con la Lithuanian Chamber Orchestra en Lituania), en el Fontainebleu Summer Music Festival en Fontainebleu, Francia entre muchos otros.

También, ha tocado en escenarios como solista alrededor del mundo incluyendo el Carnegie Hall de Nueva York, el Concertgebouw en Amsterdam, el Kauffman Hall en Nueva York, el Clairmont Hall en Tel-Aviv, el Palacio de los Grandes Duques en Vilna, en el Palacio de Luxemburgo en París, en el Centro Kirchner en Buenos Aires, en el Palacio de Fontainebleu en Fontaineableau, en el Broward Center for the Performing Arts en la Florida, en Casa de la Música en Quito, en el Wigmore Hall en Londres, en el National Philharmonic Hall en Vilna, en la sede de la OEA en Washington DC, en el Yehudi Menuhin Forum en Berna, en el Teatro Nacional de Nicaragua, en el Teatro Nacional de República Dominicana, en los Reales Alcázares de Sevilla, entre otros.

Aisha es graduada del Royal College of Music en Londres donde fue galardonada con la beca completa Soirée d’Or. y la beca completa en el Guildhall School of Music and Drama.

PREMIOS

Dentro de los premios recibidos se encuentran el Henry WoodTrust Award en Londres, el Latin Pride National Award en Boston, Massachusetts y el Premio Soberano 2013, 2014, 2015 y 2017 como artista clásico destacado en el extranjero en República Dominicana, entre otros.

Actualmente es junto al Maestro Gustavo Dudamel Embajadora de LEALA organización fundada para promover los valores culturales Latinoamericanos y el lenguaje del español en Estados Unidos.

Fue investida por la Universidad Autónoma de Santo Domingo como Profesor Honorario de la Facultad de Artes y preside la fundación «Music for Life» la cual busca llevar la música clásica a aquellos que, por situaciones sociales, económicas y de salud no pueden acceder.

Venta de boletos: https://tkl.arte.bo/index.php?cPath=1431 o al 68090491