Bolivia apuesta por un grupo de jugadores jóvenes para el amistoso ante Panamá

El seleccionador de fútbol de Bolivia, el argentino Gustavo Costas, convocó este viernes a 22 jugadores con un promedio de edad de 22,7 años para el partido amistoso con Panamá en Cochabamba el 27 de agosto.

En la lista destacan 14 jugadores «que tienen 23 años o menos», de los que ocho están por debajo de los 20 años y cuatro futbolistas que juegan en equipos del exterior, informó la Federación Boliviana de Fútbol (FBF).

Los jugadores ‘extranjeros’ son el defensa del Atlanta United estadounidense Efraín Morales, el mediocampista Miguel Terceros y el delantero Enzo Monteiro, ambos del Santos brasileño, además del atacante Fernando Nava del Athletico Paranaense, también de Brasil.

El bloque de futbolistas con «experiencia» está compuesto por los jugadores de The Strongest, como el arquero Guillermo Viscarra, el defensa Adrián Jusino, el argentino-boliviano Luciano Ursino y Jaime Arrascaita, estos dos últimos mediocampistas.

La base en este llamado de Costas es Always Ready, que aporta con siete futbolistas.

Para el juego ante Panamá, Bolivia no contará con los jugadores de Bolívar, escuadra que disputa los cuartos de final de la Copa Libertadores, ni con su goleador histórico Marcelo Martins de filas del Independiente del Valle ecuatoriano.

La concentración de La Verde comenzará este 24 de agosto en La Paz y tiene previsto viajar a Cochabamba un día antes del partido amistoso.

El partido ante Panamá será el último filtro de Costas para definir la lista de futbolistas para los juegos ante Brasil, como visitante, y contra Argentina, en La Paz, por el inicio de las clasificatorias al Mundial 2026.

Los jugadores llamados por Costas para el partido ante Panamá son:

Arqueros: Guillermo Viscarra (The Strongest), Bruno Poveda (Wilstermann) y Braulio Uraezaña (Blooming).

Defensas: Adrián Jusino (The Strongest), Pablo Vaca (Always Ready), Efraín Morales (Atlanta United-USA), Marcelo Suárez (Always Ready), Diego Medina (Always Ready), Héctor Cuéllar (Always Ready), Carlos Roca (The Strongest) y Denilson Durán (Blooming).

Mediocampistas: Luciano Ursino (The Strongest), Carlos Sejas (Aurora), Miguel Terceros (Santos-BRA), Daniel Rojas (Oriente Petrolero), Julio Herrera (Always Ready), Jaime Arrascaita (The Strongest) y Adalid Terrazas (Always Ready).

Delanteros: Víctor Abrego (Universitario de Vinto), Enzo Monteiro (Santos-BRA), Fernando Nava (Athletico Paranaense-BRA) y José Martínez (Always Ready).