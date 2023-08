Carbón Mayu se convierte en la cuarta comunidad en beneficiarse con un proyecto solidario de Agua Somos

Carbón Mayu, en el municipio de Tiraque en Cochabamba es la cuarta población en beneficiarse con la solidaridad de Cervecería Boliviana Nacional, a través de su marca Agua Somos y la de miles de consumidores que con su solidaridad ayudaron a construir un sistema que garantiza el acceso al agua segura para esta comunidad.

“Agua Somos, es amor por los demás, y ese amor es agua potable para quienes no la tienen. Para esto, construimos junto a la ONG Water for People un sistema de agua potable para esta comunidad”, explicó Holger López, gerente de Bebidas no Alcohólicas de Cervecería Boliviana Nacional.

El Proyecto

La alianza entre Agua Somos y Water for People instaló un sistema de agua potable que beneficia a 20 familias de esta comunidad rural. El proyecto incluye procesos de sensibilización sobre hábitos de higiene como medida de prevención a enfermedades ocasionadas por el déficit hídrico.

El sistema consta de un tanque de almacenamiento de 15 metros cúbicos con una red de distribución de más de tres kilómetros de tuberías y otra de aducción. Además de sistemas de potabilización, reductores de presión y 23 tomas de agua.

Agua solidaria

Por cada dos litros de Agua Somos vendidos, ya sea en botellas de dos litros o el equivalente en botellas de quinientos mililitros, CBN dona un boliviano a una ONG aliada para apoyar programas de acceso al agua, que trabajan mejorando la calidad de vida de comunidades que sufren por el déficit hídrico.

Además de apoyar una causa solidaria, la marca contribuye al cuidado del medio ambiente, ya que viene en una botella PET elaborada en un cien por ciento con plástico reciclado en el marco de su política de economía circular.

“Al impulsar esta nueva causa, CBN, reafirma su compromiso con la sociedad boliviana, generando valor compartido, convirtiendo la solidaridad de nuestros consumidores en bienestar y acceso al agua segura para comunidades que sufren la falta de este elemento esencial para la vida”, concluyó el ejecutivo de la CBN.