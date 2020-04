Concejales del municipio de La Paz al no dar a conocer el contrato de 11 millones, ocasiona problemas

El diputado de UD, Barral, manifestó que el Concejo Municipal de la ciudad de La Paz está ocasionando sospechas que el contrato celebrado entre el Alcalde Revilla con personeros legales del Hotel Real Plaza, ex Radisson, tenga visus de nulidad y de rescisión inmediata.

Indicó que al respecto el jefe de su Partido y actual candidato a la vicepresidencia Samuel Doria Medina, expresó que habría dudas sobre el documento de convenio y que once millones como alquiler resultaba muy caro, por lo que pidió que el Alcalde dé explicaciones y entregue documentación.

Barral, aseveró que las personas, servidores públicos, que tienen o celebran contrato con el Estado o con particulares a nombre de entidades, como es el caso de la Municipalidad de La Paz, si no ocultan algo doloso están en la obligación de facilitar la fiscalización de los diputados o del Órgano Legislativo, pues la buena fe se pone en contradicción.

Quien dice tener un documento y no lo hace ver, ciertamente actúa de mala fe y oculta no solo por conveniencia sino porque de por medio haya delitos, considero que no es el caso, pero los Concejales deben actuar de inmediato y no hacerse de la vista gorda, mucho más cuando el Alcalde tiene alianza con la Presidenta Añez para las elecciones generales, cuya fecha se esta por fijar por el Tribunal Supremo Electoral.