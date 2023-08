Contienda entre Lima y Morales por acusaciones del expresidente al Gobierno

El ministro de Justicia, Iván Lima, dijo que «no va a tolerar más mentiras» del expresidente Evo Morales contra el Gobierno y le advirtió con demandarlo, a lo que el exmandatario respondió que «fracasarán» y llamó al defender al MAS de «cualquier provocación».

Las pugnas entre el Ejecutivo de Luis Arce y Evo Morales subieron de tomo luego de que Lima advirtiera con presentar una demanda contra el expresidente, lo que también desató una contienda entre «evistas», que exigen la renuncia del ministro, y los «arcistas», que rechazan esos cuestionamientos.

Este fin de semana Morales denunció en su programa de la Radio Kawsachun Coca que un «bufete del ministro Lima defiende o asesora a una empresa que procesa al Estado por 35 millones de dólares, gran negocio».

«Me informaron desde adentro en detalle cómo el ministro Lima, siendo ministro está haciendo procesar al Estado por 35 millones de dólares, eso es mínimo 10 por ciento para el bufete (…) que administra un hermano suyo», añadió.

El expresidente también se refirió al caso del uruguayo Sebastián Marset, que es buscado en Bolivia y en varios países por liderar una organización de tráfico ilegal de drogas, y reiteró que él ya había denunciado hechos por narcotráfico.

«No era perjudicar a Lucho o al Gobierno, más bien cuidarlo, que los comandantes no estén protegiendo al narcotráfico», ahora «Bolivia se ha convertido en puente (…) entra la droga con protección del Gobierno y se va afuera», señaló.

En ese sentido, el ministro Lima dijo que Morales «ya ha excedido todo limite, porque todas las afirmaciones que ha estado haciendo y su victimización, porque seguramente estará diciendo me van a hacer un juicio y ahora voy a tener que defenderme y no sé qué cosas más ya no tienen cabida».

En una entrevista al canal DTV el ministro insistió en que «las palabras de Evo Morales son una mentira, un exceso y una calumnia, son delitos».

«Usted va a tener que probar qué magistrado y qué juez ha ido a contarle lo que supuestamente le han dicho (…) yo tengo la forma de probar quién ha ido con esos rumores y con esos chismes a informarle de una situación que es absolutamente irregular, empiece a buscar un buen abogado señor Morales porque usted va a tener que contestar ante la Justicia sobre sus acusaciones», dijo tajante Lima.

Rechazo del MAS

El Movimiento al Socialismo (MAS), cuyo líder es Evo Morales, dijo este martes que el anuncio de Lima de un juicio en contra del expresidente «es un ataque del gobierno nacional en contra de la militancia y dirigencia del Instrumento Político del Pueblo».

«Después de fracasar con su propuesta de reforma judicial ahora el ministro que manipula jueces y magistrados, amenaza y ataca a nuestro líder por haber denunciado que su bufete asesora a una empresa privada que enjuicia al Estado por 35 millones de dólares», señala el MAS en un comunicado.

El partido exigió al Gobierno una revisión de los juicios en contra del Estado que «patrocinó el bufete del ministro de Justicia antes y después de ser designado».

En sus redes sociales, Morales dijo que antes le quisieron abrir juicios políticos y «siempre fracasaron» y que «ahora también fracasarán» e hizo un llamado a defender la «unidad» del MAS «por encima de cualquier provocación del divisionismo y el oportunismo».

La división en el MAS inició a finales de 2021 entre seguidores de Morales, de línea radical, y de Arce, considerados «renovadores» que, además, han llevado a que ambos bandos por separado estén proclamando a uno y otro como candidatos para las elecciones de 2025.