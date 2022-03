Daniela Zelada ganó el Chevrolet 0km de Imcruz en la Expoauto

IMCRUZ, la importadora automotriz líder a nivel nacional, realizó el sorteo de EXPOAUTO, MARCA TU SUERTE, la campaña conjunta con FEXPOCRUZ, que premió a la feliz ganadora, Daniela Zelada Soliz (25 años), con un Chevorlet Onix Plus 0km, entre más de 32.400 personas que asistieron a la feria especializada.

“Nuevamente quisimos premiar la confianza que tienen las personas por IMCRUZ, con la campaña EXPOAUTO, MARCA TU SUERTE”, comentó Dávalos, añadiendo que Expoauto es una gran vitrina para los interesados en adquirir un 0km o renovar el vehículo que tienen, justamente, todos los concurrentes que compraron una entrada, pudieron participar del espectacular sorteo que permitió que la ganadora del 0km pueda escoger entre un Suzuki New Jimmy GL / AT 4×4, un Mazda All New 3 HB HIGH, un Renault New Captur INTENS / CVT 4X2, un Chevrolet Onix Plus LTZ MT, un Changan CS-55 Bicolor Luzury MT 4×2 o una JAC T8 Luxury 2.0 4×4.

El vehículo elegido por la ganadora es un automóvil Chevrolet Onix Plus LTZ, con un potente motor 1.0 Turbo de 12 válvulas/DOHC, transmisión mecánica de 5 velocidades, 6 airbags, equipo de sonido de 6 parlantes, cámara de retroceso, radio con tecnología MyLink (Bluetooth, USB y AUX), integración a Android Auto TM y Apple CarPlay, Controles de audio y comando de voz en el volante, Control de estabilidad y tracción, además de asistente de partida en pendiente, entre otras características.

Expoauto marcó exitosamente la apertura de ferias de FEXPOCRUZ, en las que IMCRUZ destaca en cada presentación.