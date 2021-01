Ecofuturo permite usar el número de teléfono para enviar dinero si no tienes a la mano tu número de cuenta

Con la renovada APP Econet llegan novedosas funcionalidades para continuar mejorando los servicios a través de la plataforma digital facilitando a los clientes que realicen más operaciones electrónicas, en menos tiempo y con menos pasos que antes. Además, si cambian de equipo móvil no tendrá problemas de acceso a su cuenta de ahorro.

“Si le piden su número de cuenta para hacer una transacción electrónica y usted no la tiene a la mano, puede utilizar el número de su teléfono celular y en segundos recibirá o enviará el monto de dinero que precise; esta es una Trasferencia P2P que facilita a nuestros clientes la posibilidad de efectuar transacciones bancarias de manera ágil, amigable, en menor tiempo y sin un horario rígido. Esto es posible porque hemos renovado nuestra APP Econet con nuevas funcionalidades que marcan la diferencia en la banca digital en Bolivia, además de permitir a los clientes contar con un banco que los atiende las 24 horas del día los siete días de la semana”, expresó Gustavo García, Gerente General de Banco PYME Ecofuturo.

Ecofuturo facilita a sus clientes otra forma de envío de dinero a través de las Transferencias por P2P ((Peer-to-Peer, en inglés o Persona a Persona en español) a través del móvil o internet. En el menú de Econet aparece esta opción y luego de hacer un clik puede escribir el número de teléfono de la persona a la que se quiere mandar el dinero, se coloca el monto y listo. La única exigencia para este tipo de envíos es que sea a una persona que también tiene una cuenta en Ecofuturo.

Las nuevas funcionalidades de la aplicación Econet permiten al cliente navegar de manera amigable, más intuitiva, simple y con mayor rapidez tanto en un dispositivo móvil, con sistema Android, como en la Web desde cualquier computadora. Ahora, el ingreso a Econet elimina tiempos muertos de espera y optimiza la clave de acceso (PIN). Y puede personalizar esta app con fotografías a elección del cliente.

Es importante destacar que si el cliente cambia de equipo móvil no tendrá problemas de acceso a su cuenta porque ahora la configuración de datos (Web y Android) permite definir un usuario y contraseña que no cambia y no genera pérdidas de tiempo; si necesita ayuda puede comunicarse al contact center 800103112. Y sin más pasos, puede visualizar los últimos movimientos de los productos que uno tiene en el banco, en cuanto a fechas y otros detalles. Asimismo, la actualización de datos del cliente se puede realizar por esta vía y no es necesario acercarse a una agencia del banco.

Las transferencias entre cuentas propias y a cuentas de terceros con las nuevas funcionalidades tiene la opción de verificar el nombre de la cuenta de destino y la opción de autenticar a la persona por medio de un SMS o un Token virtual. También el cliente puede agregar, modificar y eliminar a sus favoritos, las veces que él vea necesario, lo que no se tenía en la versión anterior de la aplicación. Y una funcionalidad destacada es la opción de programar transferencias a cuentas propias y de terceros desde su computadora, como pagar un Eco Pasanaku, un Eco Aguinaldo o el pago de una mensualidad de un padre a su hijo. Para quienes ingresan al mundo digital de Ecofuturo pueden ver videos tutoriales en https://bit.ly/37Lo42r

“El pago de servicios básicos es mucho más rápido y fácil porque el cliente elige, acepta y paga en menos pasos. Esta tendencia digital para el cobro está creciendo y más empresas se suman a Econet confiado en la seguridad de nuestra plataforma; entre ellas están EPSAS en La Paz, la CRE en Santa Cruz, ENDE en Oruro, universidades públicas como la UMSA y la UAGRAM y las telefónicas. Contamos con reportes robustos para la conciliación de servicios, esto implica que es más fácil acceder al pago de las facturas de servicios”, destacó García.

El comprobante digital llega inmediatamente y la factura en físico se solicita en cualquiera de las agencias de Banco Ecofuturo a nivel nacional, sin demoras. Los comprobantes electrónicos se pueden descargar en formato PDF, en el momento y las veces que uno desee, sin esperar a que le llegue a su correo electrónico como sucedía hasta hace poco. Una nueva funcionalidad en Econet es la posibilidad de verificar la información de sus transferencias a otros bancos (ACH) desde su computadora para los estados “en tránsito” o “rechazadas”.