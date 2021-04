El lenguaje sexista y discriminatorio

El lenguaje agresivo contribuye a la violencia, mientras que la comprensión, la tolerancia y el mutuo respeto debe ser parte una mejor forma de comunicación, como mecanismos de la interrelación de la gente y de la convivencia. A su vez, el Estado tiene la obligación de proteger a la población y brindar las condiciones para el desenvolvimiento de todas las actividades, de manera que la seguridad ciudadana sea una realidad y el país no viva en la incertidumbre ni se acentúen más las vulnerabilidades de los niños y las mujeres. El aumento de los feminicidios es una preocupación que ha activado muchas iniciativas que han develado que las medidas legales y exhortos hasta ahora han resultado insuficientes. Sin descuidar la aplicación más estricta de las normas legales se impone la necesidad de volver al principio, a lo elemental que nunca debió descuidarse: La educación, la moral, la ética, el respeto y las consideraciones hacia los demás.

Y para llegar a un aporte efectivo de complementación a esta problemática hay muchas herramientas junto con las disposiciones legales, que son la educación en el hogar, y el ejemplo en el comportamiento familiar. Sin duda hay otros factores determinantes como los recursos tecnológicos de telecomunicaciones, los medios de comunicación y la riqueza del idioma, que juntos y en coordinación pueden llegar a todos de una manera más efectiva. De hecho, el progreso de la humanidad y el desarrollo de los países que alcanzaron altos rangos de industrialización, tecnología y por consiguiente altos niveles de vida de sus ciudadanos, y seguridad para todos, tienen algunos factores de común denominador, que se los puede resumir en educación, formación, trabajo y esfuerzo. La ciencia y la tecnología son elementos tangibles de este proceso. Y en este proceso el lenguaje adquiere una importancia decisiva.

A propósito de lenguas, el fin de semana pasado, el Secretario General de la ONU, Antonio Guterres, diplomáticos y escritores se han sumado a la celebración en las Naciones Unidas del Día del Idioma Español, una lengua que han asegurado sirve para el entendimiento dentro de la diversidad y para la comunicación internacional. Guterres emitió un mensaje en el que dijo que «el español no es solo una herramienta esencial de trabajo en la Organización de las Naciones Unidas. Es también un elemento indispensable para el éxito del multilateralismo». La periodista mexicana Guadalupe López, experta en cuestiones de género, a requerimiento de la ONU expuso un análisis en el que explica que «el lenguaje incluyente en la lengua española es una acción afirmativa de carácter correctivo. Es necesario utilizarlo para eliminar el sexismo y para eliminar aquellas situaciones de discriminación en el lenguaje oral, escrito o visual». Afirma que es «una propuesta política feminista que pretende trascender el uso del masculino genérico (base del androcentrismo) como norma gramatical única para la comunicación humana. Se trata de escribir textos con claridad y precisión, utilizar imágenes y audios a través de las múltiples posibilidades del lenguaje o creando otras alternativas como apropiación de la lengua». De acuerdo con la experta, el lenguaje, crea referentes sociales y culturales, «con el lenguaje nombramos lo que existe y dotamos a esa existencia de características diferentes». Ya hay muchos avances, algunos medios tienen sus editoras de género, pero reconoce que todavía hay mucha resistencia. «Lo que queremos es que el lenguaje ya no exista sexista, que se reconozca que sí hay un sexismo como base, y que se entienda que podemos tener otras alternativas de comunicación».

Guadalupe López explica que sí existe resistencia de diversos sectores respecto al uso del lenguaje incluyente. «Piensan que la lengua y sus reglas gramaticales son entes más allá de la realidad o más allá de esta lucha social y política. También esta resistencia es un reflejo de las otras resistencias que hay», señala. Explica que cuando nos dicen «que el masculino genérico no discrimina, cuando decimos los hombres, se incluyen a las mujeres y a los hombres. ¿Por qué se enojan, cuál es el problema si allí están incluidas? ¿Pero cuál es el origen del masculino genérico? En las poquitas referencias que he encontrado dice que el masculino genérico se utiliza porque un gramático declaró que la fórmula masculina tiene prioridad sobre la femenina, porque es más noble». Al preguntarle sobre la importancia de que los medios de comunicación utilicen el lenguaje incluyente, la periodista explica que los medios de comunicación defienden y generan ideología y transmiten cultura en todos los ámbitos. Entonces, es fundamental que utilicen un lenguaje que no discrimine.