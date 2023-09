Gac presentó la nueva Emzoom, la combinación perfecta entre estilo, tecnología avanzada y potencia

GAC Motor, la firma asiática más innovadora del rubro automotriz, realizó el lanzamiento de EMZOOM, la nueva SUV (Sport Utility Vehicle) que llegó para enamorar con un diseño audaz y futurista a los amantes del segmento más creciente en el mercado nacional.

La Nueva EMZOOM encapsula un equilibrio entre estilo contemporáneo, tecnología avanzada y funcionalidad versátil, adaptándose a las necesidades y deseos cambiantes de los conductores de hoy en día. Impulsado por tecnología de última generación, la EMZOOM ofrece una experiencia de conducción conectada y enriquecedora con una pantalla táctil de alta definición, un sistema de sonido envolvente premium y la mayor potencia dentro de su segmento.

Su manejo suave y ágil añade versatilidad, lo que lo convierte en un vehículo fácil de maniobrar tanto en entornos urbanos como en carreteras de alta velocidad. En definitiva, la EMZOOM refleja una fusión magistral entre forma y función, capturando la esencia de la innovación y la versatilidad.

Esta hermosa SUV llega con un potente motor de inyección directa 1.5 Turbo Intercooler con un par de 270 Nm y 174 HP de potencia, disponible en cuatro versiones con espectaculares precios de lanzamiento: Intermedia AT Turbo ($us 22.900), Full AT Turbo ($us 23.900), Platinum AT Turbo ($us 26.900) y R-Style AT Turbo (28.900). Todas las versiones provistas de una transmisión automática 7WDCT de siete velocidades que entregan economía notoria de combustible y un funcionamiento silencioso que aporta a la comodidad de los ocupantes del vehículo.

Tecnología. – Dotado con “E-Turbo” tecnología que reduce el tiempo de respuesta del motor, (turbo-lag), aumentando así el desempeño del motor, mejorando la experiencia de manejo. También posee Dual Continuous Variable Valve Timing (DCVVT) que ofrece un control variable dual del tiempo de apertura de las válvulas del motor y GAC Combustion Control System (GCCS), que es un sistema de control de combustión. Ambos sistemas generan ahorros de consumo de combustible con un aumento apreciable en potencia y torque del motor.

El vehículo admite duplicación inalámbrica de teléfonos Apple CarPlay y Android, tiene una pantalla de información y entretenimiento de 10,25 pulgadas y un grupo de instrumentos LCD de siete pulgadas. Las características de seguridad estándar incluyen bolsas de aire frontales, laterales y de cortina dobles, control de arranque en pendiente, control de descenso de pendientes, freno de estacionamiento electrónico con retención automática, programa electrónico de estabilidad (ESP), sistema de monitoreo de presión de neumáticos, inmovilizador de motor y más.

Las características avanzadas del sistema de asistencia al conductor incluyen control de crucero, sensores de estacionamiento, una cámara de marcha atrás y otros sistemas inteligentes como asistente de luces altas, asistente de atascos, asistente de mantenimiento de carril y advertencia de cambio de carril.

La EMZOOM ya se encuentra disponible en los distintos salones de venta del eje troncal, además, será una de las principales atracciones de GAC en la 47 versión de la Feria Internacional de Santa Cruz (Expocruz), a realizarse del 22 de septiembre al 1 de octubre.