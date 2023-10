Huawei presenta a los ganadores de la séptima versión del programa Semillas para el Futuro

Nari Chun Arze, Paola Cinthia Medrano Pizarrozo y Juan Carlos Avila Flores, obtuvieron las mejores calificaciones en Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC) de la séptima versión del programa Semillas para el Futuro 2023 de Huawei, en la que participaron 15 estudiantes destacados de distintas universidades de Bolivia.

Los cursos se desarrollaron de forma virtual y presencial del 11 al 18 de septiembre con expertos en las áreas de 5G, Inteligencia artificial (IA), Cloud computing, digital power y más de 40 temáticas tecnológicas. También participaron en talleres prácticos, visitaron laboratorios de vanguardia y conocieron la cultura china. Esta experiencia les permitió adquirir conocimientos técnicos avanzados y desarrollar habilidades interculturales.

El responsable del programa Semillas para el Futuro, Cristhian Landívar, informó que “Huawei se ha convertido en un aliado del país (Bolivia) en el área de capacitación de talentos humanos para impulsar el cierre de la brecha digital. El programa se ha centrado en brindar oportunidades de aprendizaje y capacitación a estudiantes universitarios destacados, con el objetivo de prepararlos para una carrera exitosa en el sector de las TIC”.

Semillas para el Futuro, programa de responsabilidad social corporativa de Huawei se inició en 2008 y benefició a más de 15.000 estudiantes en más de 139 países. En el caso de Bolivia, se implementa desde 2017 y hasta la presente gestión benefició a 85 universitarios logrando un impacto significativo en el desarrollo de habilidades y conocimientos en el campo de las TIC entre los jóvenes bolivianos.

La empresa tecnológica Huawei premió a los tres universitarios destacados en la séptima versión del programa Semillas para el Futuro con la entrega de computadoras portátiles para incentivar su formación académica y profesional en TICs para que en un futuro próximo impulsen el desarrollo del país.

Landívar explicó que en cada versión del programa insignia de Huawei se realiza una convocatoria abierta a todas las universidades del país y considera la excelencia académica como un factor determinante para la selección de los estudiantes ganadores tomando en cuenta el récord académico, las carreras de estudio y el desenvolvimiento y fluidez en el idioma inglés.

El programa insignia de Huawei también ha tenido un impacto positivo en las comunidades locales. Los participantes realizan proyectos de responsabilidad social abordando temas como la educación digital, la conectividad rural y la inclusión digital.

Estudiantes destacados.

Para Nari Chun Arze (20 años), de cuarto semestre de la carrera de Ingeniería de Sistemas Computacionales en la Universidad Privada Boliviana (UPB) de Santa Cruz, la capacitación le permitió conocer tecnología de punta que se maneja a nivel internacional.

“Esta vivencia ha tenido un impacto significativo en mi desarrollo personal y profesional. Ser líder del equipo de Santa Cruz me enseñó valiosas lecciones sobre la gestión de proyectos y equipos de manera óptima. Además, me ayudó a definir claramente mis metas profesionales y me brindó una perspectiva mucho más amplia sobre el uso de la tecnología de lo que alguna vez imaginé”, detalló la joven universitaria.

Paola Cinthia Medrano Pizarrozo (22 años), está en último semestre de la carrera de Ingeniería en Redes y Telecomunicaciones de la Universidad Privada Domingo Savio de Cochabamba, lideró un equipo de trabajo en la competencia de Tech4Good que elaboró un proyecto centrado en el desarrollo de una solución tecnológica sostenible para prevenir los incendios forestales llamado Fireguard.

“Este proyectó logró en mí no solo un profundo conocimiento de las tecnologías emergentes sino una mejor comprensión del ecosistema de los startups y como trabajando con un equipo multidisciplinario podríamos dar un primer paso para cambiar el mundo”, dijo.

Juan Carlos Avila Flores (24 años), que cursa el último semestre de la carrera de Ingeniería de Sistemas en la Universidad Católica Boliviana (UCB) destacó los conocimientos adquiridos de expertos internacionales en temas de inteligencia artificial y lo último en tecnología a nivel global.

“Lo que más me impresionó fue aprender más sobre Cloud Computing e Inteligencia Artificial, lo cual nos motivó, tanto a mi equipo como a mí, a desarrollar el proyecto que presentamos en el programa Tech4Good”, acotó.