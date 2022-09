La Chica Salvaje, adaptación del best seller de Delia Owens, llega para cautivar a los cinéfilos

Sony Pictures y Andes Films te traen una película llena de suspenso, misterio y drama en LA CHICA SALVAJE, adaptación cinematográfica del cautivante best seller del mismo nombre que permaneció más de 168 semanas en la lista de los libros más vendidos de The New York Time.

LA CHICA SALVAJE cuenta la historia de Kya, una niña abandonada que se cría sola hasta convertirse en adulto en los peligrosos pantanos de Carolina del Norte. Después de años de ser la niña del pantano que embrujaba a Barkley Cove, la resiliente Kya se queda aislada de la comunidad. Atraída a dos hombres jóvenes del pueblo, Kya se abre a un nuevo y sorprendente mundo; pero cuando uno de ellos es encontrado muerto, ella inmediatamente es señalada como la principal sospechosa por toda la comunidad. Mientras se desarrolla el caso, la verdad de lo que realmente sucede es poco clara y amenaza con revelar los muchos secretos que se esconden en el pantano.

“Cuando Delia Owens, bióloga jubilada de 73 años y especialista en vida silvestre, lanzó su novela Where the Crawdads Sing (LA CHICA SALVAJE) en 2018, nadie esperaba que fuera un éxito de ventas con más de 15 millones de ejemplares; ahora, cuatro años más tarde, estamos seguros que ese éxito pasará a la pantalla grande, desde este jueves 1 de septiembre, cuando la versión fílmica se estrene en todos los cines del país”, comenta Sandra Cortez, gerente de marketing de Andes Films, distribuidora de la cinta en el país, añadiendo que la película contará con la participación de Taylor Swift en el soundtrack principal.

Producida por la ganadora del Óscar®, Reese Witherspoon y Lauren Neustadter; el largometraje de 125 minutos, dirigido por Olivia Newman (Fist Match), tiene entre sus protagonistas a Daisy Edgar-Jonesm Taylor John Smith, Harris Dickinson, Michael Hyatt, Sterling Macer Jr. y David Strathairn.