La marca japonesa Subaru, de gran prestigio mundial, ahora es parte de Imcruz y está lista para conquistar Bolivia

Subaru, la marca de vehículos japonesa con 70 años en el mercado automotriz, con gran posicionamiento en el mundo y un alto compromiso con el medioambiente, ahora es parte de la empresa automotriz más grande del país: Imcruz que ahora es Inchcape.

Subaru, se presenta en Expocruz 2023 y destaca del resto por su potente motor Boxer de mínimas vibraciones, su sistema de Tracción Total Simétrica (SAWD), presente en todos los modelos Subaru , el cual es el principal elemento diferenciador y, por supuesto, toda la confiabilidad que brinda un vehículo de calidad japonesa.

Pablo Klocker, Managing Director de Imcruz Bolivia, expresó su alegría por lograr que una marca con los más altos niveles de calidad como Subaru pueda ingresar a la familia Imcruz, atendiendo a un segmento que se destaca por ser amante de la aventura, que conoce todo el estilo de vida y busca un vehículo seguro, con excelente performance.

“Después de 9 años, ingresa a Imcruz una nueva marca que, como las demás, lidera un segmento y tiene un gran prestigio en el mundo. La llegada de Subaru, con su legado de más de 70 años a nivel mundial, representa una oportunidad estratégica significativa para Imcruz, consolidando aún más nuestro compromiso de proporcionar vehículos de alta calidad, tecnología avanzada y rendimiento excepcional”, agregó.

Además, destacó que en Imcruz se ha priorizado la capacitación de sus mecánicos para atender vehículos Subaru. En la actualidad, disponen de al menos 24 técnicos que han recibido formación especializada de la marca. Asimismo, se ha implementado una amplia variedad de herramientas de diagnóstico con el objetivo de ofrecer asistencia adecuada a lo largo de toda la vida útil de cada vehículo adquirido por nuestros clientes en Bolivia.

Subaru, el placer de conducir un vehículo

“Los vehículos japoneses deben tener nombres japoneses”, con esa frase, el primer presidente de Subaru Corporation, Kenji Kita, decidió ocupar una palabra del idioma original para designar a la compañía y darle un significado especial allá por el año 1953.

Subaru es el nombre en japonés de un grupo de seis estrellas, conocida en el Occidente como Pléyades y que, curiosamente recuerda la fusión de seis empresas que se unieron para hacer la compañía y reflejarla en su logotipo.

Subaru tiene sus raíces en Nakajima Aircraft Company, uno de los mayores fabricantes de aviones de su tiempo en la región del Pacífico. Actualmente Subaru representa la división automotriz de Subaru Corporation.

“Toda esa experiencia y avances Subaru lo traslada a cada uno de los motorizados que fabrica. En Bolivia, tendremos en nuestros salones cuatro modelos: All New Crosstrek (desde $us 32.900), la SUV mediana más completa del mercado con un estilo seguro, confiable e inspirado en los deportes; la clásica New Forester (desde $us 35.900),con una potencia altamente destacada que le dan un espíritu aventurero; la SUV Outback, con un diseño elegante, robusto y activo, para variados estilos de vida y el All New WRX, la leyenda del rally para la próxima generación”, explica Ariel Del Granado, Brand Manager de Subaru en Bolivia.

Todos los vehículos de Subaru se destacan de otros por al menos tres factores: el motor Subaru Boxer con un diseño de cilindros horizontales que se diferencian del motor en V o en línea porque ofrecen menor vibración durante la conducción, genera menos ruido, incrementa el rendimiento del auto y proporcionan un equilibrio dinámico que no requiere contrapeso. Así también, Subaru cuenta con un sistema de Tracción Total Simétrica (en inglés Symmetrical All Wheel Drive o SAWD), que permite que cada rueda individual del vehículo reciba del motor el toque necesario para obtener una fuerza equilibrada, generando una mayor estabilidad, agilidad en el vehículo y conducción segura y confiable garantizada. Y el tercer factor, por supuesto es la calidad japonesa, que cuenta con avances de seguridad en permanente mejoramiento, se fabrican con materia prima de calidad comprobadas y, en su ingeniería y diseño mantienen el ADN que heredaron de los aviones.

Subaru ha desarrollado durante los últimos 20 años su tecnología de Seguridad Preventiva EyeSight. El sistema monitoriza la carretera a través de dos cámaras estéreo, que capturan imágenes tridimensionales en color para determinar la forma, velocidad y distancia de vehículos, motos, bicicletas y peatones. Cuando se detecta un peligro potencial, avisa al conductor y frena si es necesario para evitar un accidente.

Subaru, además, conserva un alto compromiso con las exigencias medioambientales. Existe una política para desarrollar vehículos que usen menor cantidad de energía, tanto en motores como en transmisiones; cuentan con fábricas que generan cero emisiones durante la producción y, todos los vehículos usados que reciben además de las autopartes que no se ocupan en el proceso, son reciclados de manera continua.