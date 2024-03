La revolución de las hamburguesas vuelve en la 13va versión de Burger Week La Paz

Burger Week, el evento hamburguesero más importante de Bolivia se podrá disfrutar hasta el 17 de marzo en la ciudad de La Paz. Con más de 80 creaciones únicas elaboradas por 39 restaurantes de manera exclusiva sólo para el evento, Burger Week en su 13va. versión promete poner a todos a disfrutar la mejor experiencia.

A lo largo de doce versiones en la ciudad de La Paz, ocho en Santa Cruz y tres en Cochabamba, Burger Week se ha consolidado como uno de los eventos gastronómicos más importantes del país. Entre todos los eventos se alcanzó una venta de más de 400.000 menús, lo que se traduce en una inyección de casi de 3.000.000 de dólares solamente en la venta directa de menús.

“El evento no solamente ha permitido un importante movimiento económico en el rubro, sino que ha incentivado la renovación de las propuestas gastronómicas, innovando de gran manera la oferta en el mercado. En esta treceava versión de Burger Week La Paz contaremos con más de 80 increíbles menús únicos y creativos que fueron preparados de manera exclusiva por los restaurantes y que estarán disponibles hasta el domingo 17 de marzo”, destacaron ejecutivas de Vértice Comunicación, empresa creadora y organizadora del exitoso evento.

En la nueva versión se contará con la participación de los restaurantes: 3er. Tiempo, 525 Vulcan Grill, Arcanos, Bierhous Prost, Braz Burger & Grill, Bubbus Burger, Buenos Fuegos, Cadillac, Carbón, Ciclik, Crafted, Crush Burger, Dt. Brew House, El Salar, Garage Burger, Hard Rock, Hashtag, Highlanders, Invictos, La Bastille, La Cátedra, La Gaira, La Parrilla Brava, Marko, Meet Wars, Monster Bites, Nina, October Beef, Rojo, Smoke and Grill, The Carrot Tree, The Lucky Llama, The Steakhouse, The Witches Pub, Vico´s Burger y Vikings quienes ofrecerán los menús en sus establecimientos de forma simultánea. El menú consta de una hamburguesa, un acompañamiento y una bebida por Bs. 55.

Huari y Pepsi renuevan su compromiso con la gastronomía

Las marcas de Cervecería Boliviana Nacional (CBN) renuevan su compromiso con la gastronomía. Huari y Pepsi son los auspiciadores oficiales, una vez más, del Burger Week 2024 y que se celebra en la ciudad de La Paz.

Hasta el 17 de marzo, los interesados podrán disfrutar su hamburguesa con una Huari Tradicional o Huari Miel. “Se prepararon alrededor de 90 variedades de hamburguesas, las cuales contienen ingredientes variados y de origen boliviano. Estos componentes naturales son ideales para maridar con una variedad de Huari y resaltar su sabor”, indica la Gerente Nacional de Marcas Premium, Lorena Guzmán.

Por su parte, Pepsi busca impulsar la innovación para que la gente pueda tener una experiencia gastronómica única. “Los interesados podrán disfrutar de su hamburguesa con una Huari o Pepsi / 7Up. Con este tipo de iniciativas, la gente resalta la creatividad y la variedad gastronómica que tiene la comida al paso”, expresa la Jefa Nacional de Bebidas No Alcohólicas de CBN, Adriana Sologueren.

Aliados por la gastronomía

El Banco de Crédito BCP apuesta por esta continua y exitosa actividad gastronómica: La 13va versión de Burger Week en La Paz. “Para nosotros es un orgullo seguir siendo parte de este excelente evento en su décima primera versión y apoyar a los 36 restaurantes que ofrecerán más de 90 variedades de deliciosas hamburguesas”. Este evento movió a la fecha más d en la venta de menús, esta cifra demuestra que Buger Week ha logrado posicionarse en el mercado gastronómico paceño. Nuestro compromiso siempre ha sido y será apoyar a la empresa boliviana y a su desarrollo. El BCP está seguro de que esta nueva edición conseguirá una gran afluencia de comensales, como lo han conseguido desde el inicio. “Contamos con la participación de todos ustedes hasta el 19 de marzo”, resaltó xxxx

Con el compromiso de apoyar al desarrollo del sector gastronómico, Laboratorios VITA se suma por primera vez al evento más esperado por los amantes de las hamburguesas. “Los excelentes resultados de Burger Week nos impulsan a apoyar junto a nuestro producto Digestan y potenciar la experiencia gastronómica de cada asistente. Estamos convencidos que será un aliado estratégico para nosotros” comentó Paola Perez, Jefe Nacional de Marketing Laboratorios VITA.

Llega Restaurant Week, una oportunidad única para disfrutar de la alta gastronomía de la ciudad. “Como Red Enlace, estamos orgullosos de formar parte una vez más de este evento, brindando a los clientes la posibilidad de hacer los pagos seguros, con tarjeta de débito, crédito, QR o Tigo Money mediante los POS de la marca dispuestos en los restaurantes participantes. ¡La semana gastronómica más esperada del año está por llegar, no te la pierdas!”, declaró Carlos Numbela, Gerente de la Agencia La Paz.

En esta nueva versión, los burgerlovers podrán preprararse para saborear sin límites con el enjuague bucal Colgate Plax Odor Control en Burger Week! “Estamos muy felices de ser parte de Burger Week e invitamos a todos a vivir una experiencia gastronómica donde después de disfrutar una deliciosa hamburguesa podrán sentir la frescura del Enjuague bucal Plax Odor Control que cuenta con una tecnología avanzada, a eliminar bacterias, neutraliza los olores más fuertes como el ajo y la cebolla. Además, todos los participantes, podrás probarlo en los restaurantes participantes!” Declaró Guido Edmundo Villa-Gómez, Gerente de Marketing de Colgate.

Las mejores hamburguesas se preparan con ingredientes del Ketal, la cadena de supermercados más importante de la ciudad de La Paz, se suma como auspiciador oficial de la Burger Week 2024, que se desarrollará en La Paz hasta el 17 de marzo con 39 restaurantes participantes. “Burger Week es un excelente programa, estamos apoyando con excelentes descuentos a estos magníficos emprendedores y emocionados por probar las diferentes hamburguesas elaboradas por chefs, no se lo pueden perder, además que una vez termine el evento nuestros clientes podrían ir al Ketal a comprar sus ingredientes para experimentar y replicar sus propias versiones de hamburguesas favoritas» dijo Andrés Zamora, VP de Marketing del Ketal.