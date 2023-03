Labio fisurado y paladar hendido: el sábado 18 elegirán a pacientes para la operación sonrisa

A pesar de tres ultrasonidos prenatales, Nora no sabía que su segundo bebé nacería con labio fisurado y paladar hendido. Después de su nacimiento, el médico preguntó a Nora sobre los resultados de sus ultrasonidos, al enterarse de que ella no sabía, gentilmente le dijo que su hijo Damián, había nacido con labio y paladar hendido. Cuando Nora tomó en sus brazos a su pequeño bebé no pudo contener el llanto y un halo de desesperanza invadió su ser y el de su esposo.

Los tratamientos iniciales para Damián fueron muy caros. Por ejemplo, el obturador que facilitaba su alimentación tenía un alto costo. Ahí, la madre de escasos recursos comprendió la magnitud de la malformación en el labio de su hijo y la imposibilidad económica de garantizar calidad de vida.

En marzo del año pasado, luego de escuchar en la radio el anuncio sobre la misión médica de cirugías a cargo de la Fundación Operación Sonrisa Bolivia, llevó a Damián al centro de referencia para ver si era elegible para la operación. El niño fue sometido a valoraciones por parte del equipo de médicos especializados, quienes dieron luz verde a su operación. Hoy, casi cuatro años después, Damián luce una enorme sonrisa y disfruta plenamente de su niñez.

Damián es parte de los 4.414 pacientes bolivianos que, en los últimos 23 años, se han beneficiado con las campañas de Operación Sonrisa, impulsada por la Fundación del mismo nombre.

Los datos hablan por sí solos. Hasta la fecha, Operación Sonrisa ha llevado adelante 43 misiones. En estas campañas se han realizado 5.305 procedimientos quirúrgicos, 4.414 pacientes han sido operados y 9.839 pacientes potenciales se presentaron a su proceso de selección.

Paladar hendido y labio fisurado

El paladar hendido y el labio fisurado son defectos congénitos. Ocurre cuando el labio superior y el paladar no se desarrollan correctamente durante los primeros meses de embarazo. “Dependiendo de la profundidad tendrá dificultades para respirar, comer y tienen riesgo de broncoaspiración. Hay cirugías que realizan reparaciones para llevar una vida normal, se hacen fisioterapia para que aprendan a comer”, asegura Andrés Valentin Rivera Torres, Médico General, con Maestría en Infectología Clínica y Docente de UNIFRANZ.

El labio fisurado se da cuando el tejido que forma el paladar y el labio superior no se unen antes del nacimiento, lo que provoca una abertura en el labio superior. Algunos niños con labio fisurado pueden tener también el paladar hendido. Algunos bebés pueden tener estas hendiduras en la parte de adelante o atrás del paladar.

Debido a esta malformación congénita, los niños tienen dificultades para comer o hablar. En casos extremos, pueden tener infecciones de oído, pérdida de audición y problemas dentales.

Operación sonrisa 2023

Con la participación de varias instituciones como la Universidad Franz Tamayo, Unifranz, el sábado 18 de este mes iniciará una nueva versión de Operación Sonrisa en el país, orientada a pacientes que tienen labio fisurado o paladar hendido.

Las valoraciones en la ciudad de El Alto se realizarán en predios de Unifranz, ubicados en la avenida del Aeropuerto Internacional de El Alto #1015 y, debido a que las operaciones se realizarán en Santa Cruz, la campaña prevé la cobertura de gastos de traslado, alojamiento y alimentación de los beneficiarios y sus familiares.

Dos especialistas estadounidenses de la Fundación Operación Sonrisa realizarán la evaluación de los pacientes para ver cuáles son aptos para la operación. El rango de edad se encuentra entre los seis meses hasta adultos que requieran la intervención.

“Estamos trabajando con varios equipos. Tenemos la Fundación Unifranz que nos está brindando apoyo, la Fundación Operación Sonrisa que va a traer los profesionales para que se le haga el diagnóstico y se haga la clasificación de quiénes son aptos para una operación”, informó el director de la carrera de Odontología de la Universidad Franz Tamayo, Unifranz, Álvaro Ibáñez.

El académico puntualizó que la carrera coadyuvará, con docentes y estudiantes, tanto en la logística como en las mismas valoraciones. “Será un arduo día, pero de una tarea tal vez muy hermosa (…), va a ser la punta de lanza para continuar con campañas de este tipo. Además en la jornada realizaremos diagnóstico y tratamiento básico para cuidado dental”, dijo Ibáñez.

Operación Sonrisa en su versión 2023, comandada por la fundación que lleva el mismo nombre esta respaldada por el Banco de Crédito del Perú (BCP) y Fundación UNIFRANZ.