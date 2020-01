Luis Arce es un «pez gordo» de la corrupción, afirmó Rafael Quispe

El director del Fondo de Desarrollo Indígena (FID), Rafael Quispe, en memorial de solicitud de ampliación de investigación, por el caso Fondioc, contra Luis Arce Catacora, Juan Ramón Quintana y Carlos Romero, refiere que en forma premeditada no revisaron exhaustivamente todos y cada uno de los 153 proyectos presentados a consideración del directorio donde Luis Arce Catacora, como ministro de Economía, era el principal servidor público que debía precautelar por los intereses económicos del Estado, no cumplió, desobedeció normas legales, autorizó el desembolso de 71.087.750 millones de bolivianos, sabía que dichos fondos fueron desviados a cuentas bancarias particulares pero guardó silencio de autoría.

La Controlaría interpuso acción penal el año 2011 por 153 proyectos del Fondioc que no fueron debidamente ejecutados ni fiscalizados. Luis Arce Catacora, pez gordo de la corrupción del masismo, primero no presentó descargos ante la Controloría, no se presentó ante el Ministerio Público, utilizó el cargo de ministro y efectuó tráfico de influencias.

Por qué no se presentó a rendir informativa ante el Ministerio Público en ese entonces (año 2011), ¿por qué se amparó en el cargo y no renunció para ponerse en condiciones de investigado?

La Ley SAFCO señala que son responsables aquellos funcionarios, servidores públicos, que, por negligencia, descuido, o falta de responsabilidad, con carácter previo a cada desembolso no hayan efectuado minuciosa y contrastada, cruzada, verificación de la documentación antes de autorizar y firmar desembolsos.

¿Quién era el que debía custodiar dichos dineros que son del pueblo y que por su interés personal permitió se depositen los fondos en cuentas bancarias particulares? fue Luis Arce Catacora, enfatizó Quispe.

Como integrante del Directorio del Fondo de Desarrollo Campesino, tenía la obligación de fiscalizar y evaluar la gestión del ex Director Ejecutivo masista, era responsable de aprobar el informe de auditoría de las operaciones y trámites realizados.

Existe suficientes pruebas fehacientes que se presentó a la fiscal, como exministro de Economía tenía obligación de cumplir con la Constitución Política del Estado y siendo custodio de los dineros, de la economía del Estado, antes de ordenar el desembolso, debía haber informado sobre montos, documentación presentada para cada proyecto y exigir esté debidamente visado por el ministro del área, no lo hizo, tenía interés en que dichos fondos le sirvieran, quizá para futuras funciones públicas.

No hay dónde perderse, la fiscal Gil debe cumplir con la Ley del Ministerio Público. Recibida que sea la declaración del querellado, lo tiene que remitir ante juez cautelar para que en mérito a las pruebas en su contra y los riesgos procesales ordene su detención en la cárcel.

La querella no es política es de interés social público

Estaremos presentes en el momento de su presencia ante la fiscal de materia en lo penal, para que no haya ni el más mínimo detalle de intención contraria a lo dispuesto en la norma jurídica penal.

El pueblo boliviano, los millones de campesinos afectados por Luis Arce por su incapacidad de adecuar sus actuados a lo que manda la Constitución Política y cumplir normas legales, provocó mayor pobreza del sector campesino, por eso piden se lo remita detenido a un centro penitenciario, pues el tema no es político, es de orden social penal público, porque el Fondo de Desarrollo Campesino, por irresponsabilidad de Arce, no cumplió con su cometido social, afirmó Quispe.

Arce fue Gonista a matar y luego Evista para malversar

Durante el gobierno del MNR, de Gonzalo Sánchez de Lozada, Luis Arce Catacora fue posesionado como Director del Banco Central de Bolivia, a dedo, luego fue Ministro de Economía del dictador Evo Morales Ayma, a dedo, para provocar la deuda externa de once mil millones de dólares (11.000.000.000 de dólares) y una deuda interna de más de nueve mil millones de bolivianos (Bs 9.000.000.000) es uno de los peces gordos de la corrupción del gobierno fascista dictatorial de Evo Morales Ayma, vean su rostro picaresco, los hermanos campesinos exigen justicia, podrían verse obligados aplicar justicia comunitaria, esperamos que la fiscal Heydi Gil cumpla con lo que determina la Ley del Ministerio Público, señaló el exdiputado y actual director ejecutivo del FID, Rafael Quispe.

Se lo debe sancionar manifiesta «El Mallku»

Por su parte, el secretario ejecutivo de la CSUTCB, Felipe Quispe Huanca, El Mallku, manifestó que por culpa de Luis Arce Catacora, cada niño, niña, que nace, tiene en su contra un mil ochocientos dólares por la deuda externa, hasta los tataranietos resultaron hipotecados ante organismos internacionales especialmente con la China, Luis Arce debe explicar, ahora que está en Bolivia, cuál fue su fórmula para destruir la economía nacional y decir que todo está bien, cuando los alimentos de primera necesidad han subido desde marzo de 2019, existe desempleo, hay ejércitos de desocupados, los jóvenes profesionales deambulan por Ministerios y empresas privadas buscando se los acepte, le parece bien esa clase de impostura económica jurídica al denominado arcángel del sofisma, de la mentira. Se lo debe sancionar, concluyó el Mallku.