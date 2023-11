Marcelo Martins anuncia su retiro de la Verde

El máximo goleador en la historia de la selección de fútbol de Bolivia, Marcelo Martins Moreno, anunció este lunes su retiro de la Verde y señaló que sus últimos partidos serán frente a Perú y Uruguay por las eliminatorias sudamericanas del Mundial 2026.

«He tenido que tomar una decisión con mi familia, con mis amigos y creo que completé un ciclo en lo que es la selección boliviana de fútbol, estos dos partidos serán los últimos partidos que yo pudiera representar a mi país, a mi selección», expresó Martins Moreno, quien también fue campeón de la Europa League en 2009 con el Shakhtar Donetsk.

El goleador boliviano hizo este anuncio en una conferencia de prensa en Santa Cruz e indicó que es una decisión difícil, pero que siempre ha «dado todo» por la Verde y que siempre estará orgulloso de «representar de la mejor manera» al país.

Agregó que «se va por la puerta grande» y que lo dio todo por la selección boliviana, por lo que ahora toca apoyar a los jugadores más jóvenes y que cree en los procesos de formación que se realizan con la selección.

Martins Moreno contó que el seleccionador, el brasileño Antonio Carlos Zago ya conoce de su decisión, que al principio le sorprendió su determinación, pero que lo entiende y le apoya.

El artillero boliviano de 36 años acotó que no puede exigirse nada más, ya que durante todos estos años en la selección puso sus ganas, su predisposición y todo su esfuerzo para intentar que Bolivia vaya nuevamente a un Mundial, pero a pesar de no lograrlo, no deja de soñar de ir como «dirigente o entrenador».

El boliviano destacó sus logros individuales «en una selección que para todos afuera no es tan competitiva», pero que le llena de «orgullo» todos los goles realizados con la Verde.

Martins Moreno junto a la selección boliviana jugará en el estadio Hernando Siles en La Paz el próximo 16 de noviembre ante Perú, el último partido del goleador en un estadio boliviano, ya que el 21 viajarán a medirse con Uruguay.

Bolivia está colista y sin unidades en la clasificación al tener cuatro derrotas al hilo, primero frente a Brasil por 5-1, luego ante la campeona mundial Argentina por 0-3, otra derrota ante Ecuador por 1-2 y perdió por 1-0 en su visita a Paraguay.

Martins jugó 106 partidos con la selección boliviana, una nueva marca con la Verde, marcó más de 200 goles en toda su carrera en el fútbol y actualmente milita en el Independiente del Valle ecuatoriano.

Martins se convirtió en 2020 en el máximo goleador histórico de la selección boliviana, también fue máximo artillero de las eliminatorias sudamericanas del Mundial de Catar 2022 con 10 tantos, superando por dos al brasileño Neymar y al uruguayo Luis Suárez y por tres a los argentinos Lionel Messi y Lautaro Martínez.

El delantero boliviano jugó en equipos como los brasileños Cruzeiro, Flamengo, Gremio, también en el Shakhtar ucraniano, en el Wuhan Zall chino, el Cerro Porteño paraguayo, entre otros.