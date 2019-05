Medina y Moreira no están en la cárcel, ¿dónde estarán?

El gobernador del penal de San Pedro, Cnel. Valda, informó que los "procesados por nexos con el narcotráfico" Gonzalo Medina y Fernando Moreira, "no están en la Posta, no están en la Grulla, no están en Chonchocorito, están en lugar seguro". Internos señalan que en ninguna parte del penal se los ve.

Cuando todo hacía presumir que el ex Cnel. Gonzalo Medina y el ex capitán, Fernando Moreira, ambos dados de baja de la policía, iban ayer a ser escoltados hasta el aeropuerto para que se constituyan en la ciudad de Santa Cruz a una audiencia con la jueza cautelar, fijada para hrs.11:00 a.m., el gobernador de la cárcel de San Pedro, Cnel. Eddy Valda, informó a los medios de comunicación social, que dichos encausados no irán a Santa Cruz, toda vez que no se había comprado los pasajes aéreos correspondientes, motivo por el que se debía suspender dicha audiencia para otra oportunidad.

Indagado dónde están los citados, el gobernador del penal afirmo «no están en La Posta, no están en la Grulla, no están en la sección Chonchocorito, están en lugar seguro y de contención».

Cabe recordar que la jueza cautelar de Santa Cruz, ordenó la detención preventiva de dichos procesados en la cárcel de Palmasola, pero después resultaron remitidos a la ciudad de La Paz, para su detención en la cárcel de San Pedro.

Hace días, algunos internos hicieron conocer «que a Medina y Moreira no se los ve en ninguna parte de la cárcel».

Con lo expresado por el gobernador Cnel. Valda, la duda sobre el lugar donde se encontrarían privados de libertad se acentuó, «si no están en la cárcel, ¿dónde están?» manifestaron diputados de oposición.

«El gobernador incumple órdenes judiciales, existe privilegios para quienes están inmersos en tráfico de drogas, ¿por qué el Ministro de Gobierno no da a conocer el lugar donde se encuentran, posiblemente en sus casas, o en alguna residencia u hotel, cómodamente», indicaron parlamentarios de Unidad Nacional (UN).

El diputado Amilcar Barral manifestó que una comisión se apostará en inmediaciones del centro penitenciario para saber si se encuentran o no en dichas instalaciones.

Recordemos que Medina en primera instancia se acogió al derecho al silencio, para después pedir se le reciba su informativa en la cual hizo algunas revelaciones, lo que habría puesto en recelo a varias autoridades motivo por el que -según abogados de denunciantes-, se lo «protege o les dieron garantías para que no sigan revelando hechos de nexos con el narcotraficante Pedro Montenegro, detenido en Palmasola, que también se acogió al derecho al silencio».

Las autoridades de Bolivia no agilizan el pedido de extradición que efectuó Brasil, toda vez que Montenegro tiene en su contra condena por narcotráfico y otros graves delitos penales.

«La sentencia contra Montenegro se dictó el año 2015, habiendo fugado de Brasil agravó la pena, como fugitivo de la Ley. Al haberse ocultado en Santa Cruz, luego de obtener, con documentación falsa, una nueva identidad¸ estaría en curso juicios penales en Bolivia, lo cual siendo causas y delitos posteriores a la sentencia de condena del Brasil, primero debe cumplir la condena y después, si sale en libertad, procede las acciones en Bolivia», indicaron letrados cruceños.

«El pretender escudarlo con el pretexto que primero se lo debe incriminar y procesar en Santa Cruz, no es legal, corresponde que de inmediato se lo entregue a las autoridades judiciales de Brasil», expresaron abogados del foro paceño.

«Qué se oculta detrás de la resistencia órdenes judiciales por el Gobernador del penal de San Pedro y el Director de Régimen Penitenciario, amén del Ministro de Gobierno Carlos Romero» que intentan, según abogados, «burlarse del pedido del Brasil y darle protección a Montenegro retrasando su entrega».