Pervive el mensaje de libertad que surgió en Chuquisaca

Bolivia y todo el continente recuerdan los 215 años del movimiento libertario que se inició en Chuquisaca el 25 de mayo de 1809. El fervor nacional y regional de haber contribuido en forma decisiva a la liberación del continente del yugo español se renueva en esta fecha, aunque los avatares de la política ensombrecen esta magna fecha. La polarización política, los enredos dentro de los partidos con representación parlamentaria, la crisis económica, política y social sin visos de solución, dejan su mancha en un acontecimiento que merece ser valorado como la historia lo reconoce, el primer grito de independencia continental. El retroceso en el proceso de construcción democrática, la destrucción de la institucionalidad ha marcado a fuego a nuestro al país. Y como ha ocurrido en otras ocasiones, el abandono de los proyectos nacionales vuelve a mostrarse con la reducción de la producción de hidrocarburos, que era la principal fuente de ingresos de Bolivia y de Chuquisaca.

Bolivia era autosuficiente en hidrocarburos y ahora tiene que importar gasolina, diésel y otros productos, con erogaciones que son insostenibles, causa principal de la actual escasez de carburantes. Para conmemorar la efeméride chuquisaqueña, el gobierno entregó y anunció obras, más en un afán de campaña política que honrando los compromisos y las necesidades, dejando presente la evidencia de la crisis. Inclusive un crédito importante está trabado en la Asamblea Legislativa.

Para colmo de males, se frustró el anuncio de una sesión de la Cámara de Diputados en Sucre, que podía tratar el crédito del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para el Corredor Urbano del Bicentenario. Diversas instituciones de la Capital, deploraron esa decisión e hicieron notar que el presidente de la Cámara de Diputados, está facultado, o al menos no prohibido, de convocar a sesión fuera de La Paz. El artículo 70 en su segundo párrafo establece que «las sesiones plenarias, de comisiones y comités, se realizarán de lunes a viernes a convocatoria de sus respectivas (os) Presidentas o Presidentes. Existen antecedentes de convocatorias en otras ciudades. Solamente la Asamblea Legislativa Plurinacional requiere de decisión de la Plenaria y a convocatoria de la Presidencia de la ALP.

Las maniobras políticas y el incumplimiento de deberes podrán seguir perjudicando al país y las regiones, pero no impide que la mayoría de los bolivianos reconozcan el legado de los próceres de la independencia. El significado de la Revolución de Chuquisaca ha sido explicado por teóricos de diversa tendencia, y un análisis histórico explica que los ideales revolucionarios originados bajo la conciencia del agotamiento del antiguo régimen también se encontraban en las colonias americanas. En términos generales, se podría decir que era parte de una conciencia de época.

No obstante, sea como pensamientos filosóficamente desarrollados o como intuiciones espontáneas que una realidad inspira, los variados pensamientos revolucionarios no tienen un alcance verdadero si no se convierten en acciones revolucionarias. Precisamente ahí estriba el valor y el sentido de lo que ocurrió el 25 de Mayo de 1809 en la ciudad de los cuatro nombres. Los ideales revolucionarios se convirtieron en acciones que trastocaron el fundamento mismo del poder establecido.

Muchas veces no se aquilata en toda su magnitud ni significado el legado que recibió la Patria por la lucha, sacrificio y sangre derramada por los protomártires de la independencia. Junto a la libertad, la justicia es la base de la convivencia, pero una crisis de valores está echando por tierra el significado de ser libres y vivir en un estado de derecho. Sucre es la Capital de Bolivia y sede del poder judicial, que en la coyuntura actual se encuentra bajo la mira desconfiada de la ciudadanía, debido a una enorme cantidad de hechos alejados de los principios que contemplan los derechos humanos, la legalidad y la institucionalidad. Siempre debe recordarse que Charcas fue el escenario donde se gestó la revolución de la independencia. El levantamiento popular contra el poder español fue producto del cansancio por el abuso y la prepotencia. En la Universidad de San Francisco Xavier maduraron las ansias de libertad que un 25 de mayo de 1809 eclosionaron en una insurrección contra las autoridades de la Real Audiencia de Charcas, hoy Sucre, la capital de Bolivia.