¡Pizzas únicas y de tiempo limitado en Pizza Week La Paz Segunda Versión!

El 1 al 13 de septiembre La Paz vivirá la Segunda Versión de Pizza Week. Serán 13 días en los cuales el público paceño podrá disfrutar en 23 restaurantes las 56 variedades de Pizzas únicas, inéditas y disponibles sólo por el evento. Se tratan de creaciones en tamaño personal, acompañadas de una bebida por Bs. 55.

El evento se desarrollará de manera simultánea en los restaurantes participantes: Pizzería Anacleto, Averno, Bohemia, Highlanders Country Tex-Mex, Circus, Cozzolisi, Danny Says, Benedetto’s Pizza, DT Brew House, Fellini, Khofisuyo, Kisu, La Torre De Pizza, Marko, Muela Del Diablo, Nina, Pizza Steve, Rojo, The Carrot Tree, The Lucky Llama, The Steakhouse, Tutto Pasta y The Witches Pub.

Es la segunda vez que se lleva a cabo en la ciudad de La Paz. En la gestión pasada la primera versión fue muy bien recibida por los comensales: Se vendieron un total de 11.241 menús, lo cual supuso un movimiento económico de Bs. 618.255 bolivianos. Pizza Week también se estrenó en Cochabamba durante los primeros días agosto.

Sobre Pizza Week

El evento fue creado con el principal objetivo de apoyar al crecimiento del rubro gastronómico y de hacer explotar la creatividad de los chefs; además de demostrar que la pizza va más allá de la masa, el queso y el jamón. Incentivando así el turismo culinario entre paceños, bolivianos y extranjeros.

“El potencial de los restaurantes es impresionante. Pizza Week es un evento que además impulsa la cadena productiva de la ciudad, pues involucra a los proveedores de materia prima, agricultores, restaurantes, repartidores,etc.”, destacaron ejecutivas de Vértice Comunicación, empresa organizadora del evento a tiempo de realizar el lanzamiento de la Segunda Versión en La Paz.

Toda la información referente a menús, direcciones, horarios de atención, teléfonos y canales de delivery de cada restaurante se encuentra tanto en la página web www.pizzaweekbolivia.com, como en las redes sociales de Pizza Week Bolivia.

HUARI, patrocinador oficial de las pizzas de autor

La Gerente de Marca Huari, Lorena Guzmán, destacó que “Huari, se ha consolidado como la cerveza premium de Bolivia que acompaña y apoya el talento, los insumos y la creatividad boliviana en cuanto a gastronomía se refiere”. La marca ha logrado unir lo mejor de la cerveza y los ingredientes locales para brindar un sabor único y diferencial a sus consumidores.

Desde la primera versión “Huari supo que el potencial de las pizzerías debía ser apoyado por una cerveza que revalorice la gastronomía de la ciudad y del país”, aseveró Guzman; quien además resalto que todas pizzas del evento han sido maridadas para que el comensal la pida acompañada de la variedad de cerveza que mejor acompañe los sabores: Pudiendo elegir entre la Huari Tradicional, Miel o Chocolate.

Un gran equipo de auspiciadores

El Banco de Crédito BCP apuesta por esta continua y exitosa actividad gastronómica: “La 2da versión de Pizza Week en La Paz estará marcada también por el gran movimiento económico que genera en los 13 días; y el objetivo nuestro es ser el aliado perfecto a la hora de pagar”, resaltó Miguel Solis, gerente de Gestión y Desarrollo Humano, Relaciones Institucionales y RSE.

Otra marca que permanece en la fórmula del éxito es Pepsi, la gaseosa oficial, ofreciendo una forma intensa y sabrosa de refrescar. “El comensal no sólo comerá pizzas únicas y de otro planeta, también podrá calmar la sed con una Pepsi clásica o Pepsi Black, nuestra alternativa sin azúcar. Como nos encanta que el público paceño explora sabores nuevos y arriesgados con una gaseosa que lo es también, añadimos a la oferta 7Up, una gaseosa igualmente refrescante con sabor a Lima Limón”, complementó Gabriela Helguero, Jefe Regional de Trade CBN.

Desde Droguería INTI, comenta también Ronald Reyes, su gerente general, que la pasión por impresionar a La Paz con productos novedosos también es compartida por Superal Digest. “Superal es un producto desarrollado con el mismo objetivo de Pizza Week: atender las necesidades de un público que ama comer bien y sentirse bien”, destacó.

Pizza Week está enfocado en generar una experiencia diferente y memorable a la hora de comer, “y Red Enlace también se propuso brindar toda su tecnología en temas de pago. Dando la posibilidad de que el comensal pueda efectuar los pagos con tarjeta de débito, crédito, QR o Tigo Money mediante los POS de la marca dispuestos en los restaurantes participantes”, dijo Alvaro Gonzales, gerente de Negocio Adquirente. “¡Así que la experiencia está garantizada de principio a fin!”, comentó.