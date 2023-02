“Quiero Bailar Con Alguien: La Historia de Whitney Houston” llega a la pantalla grande el 9 de febrero

I Wanna Dance with Somebody o “Quiero Bailar Con Alguien: La Historia de Whitney Houston”, es una poderosa y triunfal celebración de la incomparable e inolvidable Whitney Houston, que llega a todos los cines de Bolivia, el jueves 9 de febrero, de la mano de Sony TriStar y Andes Films.

Dirigida por Kasi Lemmons (Bohemian Rhapsody), escrita por el nominado al Premio de la Academia® Anthony McCarten, producida por el legendario ejecutivo musical Clive Davis y protagonizada por la ganadora del Premio BAFTA® Naomi Ackie, la película es un retrato sin restricciones de la mujer compleja y multifacética detrás de La Voz.

Desde la niña del coro de Nueva Jersey hasta una de las artistas discográficas más vendidas y premiadas de todos los tiempos, el público emprende un viaje inspirador, conmovedor y muy emotivo a través de la vida y la carrera pionera de Houston, con actuaciones impresionantes y una banda sonora de los éxitos más queridos del ícono como nunca antes los habías escuchado. ¿No quieres bailar?

“Los cinéfilos tendrán la oportunidad de recordar y revivir a Houston y su tremenda voz en las salas de cine gracias a esta cinta biográfica y musical de 146 minutos que proporcionará a los fans un vistazo novedoso e inesperado a la vida y obra de la artista. Se trata tanto de una celebración de los triunfos en su vida como de un tratamiento honesto de las tragedias que le quitaron la vida el 11 de febrero de 2012”, comenta Fabiana Cabrera, gerente de marketing de Sony – Andes Films Bolivia.

El largometraje supone no sólo una oportunidad para experimentar de nuevo la vida y la música de este icono, sino también para ofrecer el punto de vista de la artista misma, comentado por la gente que mejor la conocía como su hermano, Pat Houston y la cuñada de la cantante, lo que permite contar su historia con autenticidad, ya que tuvieron acceso a un nivel de entendimiento y a detalles que no se conocerían de no haber contado con la cooperación de su propia familia.

“La historia de Whitney es complicada, pero todos los seres humanos somos complicados, por lo tanto podremos identificarnos con ella y sus dificultades, con las presiones que tuvo que soportar, y así comprenderla”, finaliza Cabrera, no sin antes reiterar la invitación para ver en el cine este imperdible drama musical.