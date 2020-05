Retornan miles de compatriotas

Miles de bolivianos retornan después de haber permanecido por muchos años en el exterior. La mayoría se fueron por las penurias económicas y políticas que soportaron en nuestro país, debido al desgobierno que ha caracterizado a diferentes regímenes tanto militares como civiles. Se fueron en busca de oportunidades y tuvieron que trabajar mucho para lograr salir adelante. La emigración se acentuó en las dictaduras militares tanto por los exilios como por las persecuciones, y luego durante los períodos de crisis económica que derivaron en procesos inflacionarios que registraron récords históricos. Pero también muchos se fueron a estudiar o a prestar servicios en empresas y organismos internacionales por sus cualidades profesionales.

No hay informes oficiales de las remesas de dinero que llegaron desde las últimas dos décadas del siglo pasado. Pero si hay estimaciones de que el promedio anual del envío de dinero de bolivianos radicados en el exterior, en los últimos 50 años ha sido de 700 millones de dólares por año. El Banco Central en su reporte oficial anotó que en la gestión 2019, las remesas del exterior alcanzaron a $us 1.300 millones, (mil trescientos millones de dólares) monto ligeramente menor al registrado en la gestión anterior. El dinero proviene principalmente de España 39,9%, Estados Unidos 18,9%, Chile 12,1%, Brasil 8,4% y Argentina 6,9%. El destino final de las remesas fue, mayoritariamente, a los departamentos de Santa Cruz 41,9%, Cochabamba 32,2% y La Paz 12,5%.

Se estima que Bolivia por remesas recibió entre 30 y 40 mil millones de dólares en los últimos 50 años. Desde 2006 a 2019, el país recibió por remesas algo más de 15 mil millones de dólares. Esa cifra es similar al mejor momento de la acumulación de las Reservas Internacionales Netas (RIN) que fue de 15 mil millones de dólares, y que el MAS dilapidó. Es oportuno recordar la importancia de las remesas porque este dinero no solamente ha servido para los familiares, sino que ha movido la economía nacional.

Hoy, muchos de esos bolivianos retornan al país y en algunos lugares les hacen muecas. Unos vuelven espantados por el coronavirus, otros porque el desempleo alcanza proporciones catastróficas en Europa, Estados Unidos, Argentina y Chile, donde hay muchos connacionales. Desgraciadamente, hay recelo y en algunos casos se los quiso desalojar por el temor a que traigan la epidemia. Se llegó a impedir que algún enfermo fuese trasladado a un centro hospitalario, al extremo que el ex ministro de Salud tuvo que exhortar a la gente a tener empatía con los pacientes de coronavirus, y que permitan que sean atendidos en los establecimientos de salud designados.

Han retornado más de tres mil compatriotas, pero hay 7.000 ciudadanos que desean volver y están impedidos de movilizarse en diferentes países. La Canciller Karen Longartic, anunció que se está facilitando el retorno adoptando todas las medidas de bioseguridad. Dijo que todavía hay unos 2.000 compatriotas en Chile, que van a cumplir la cuarentena en estos días, de manera gradual y van a entrar al país, posiblemente hasta fin de mes. Asimismo, confirmó que hay 90 compatriotas en Chile que dieron positivo de coronavirus, a los que se brindará apoyo con medicamentos.

Después de haber trabajado duro y apoyado a sus familias, ahora miles vuelven al seno familiar. El país tiene que brindar calidez a los compatriotas que retornan, no solamente por el aporte que hicieron, o no, sino porque son parte de la familia boliviana y merecen no solamente estar en la tierra que los vio nacer, sino junto a sus seres queridos. Hay también miles de ciudadanos que se encuentran en las capitales del país, y quieren volver a sus pueblos, después de haber trabajado muchos años, estudiado, realizado negocios y otras actividades, y esperan la ayuda de las autoridades para retornar al área rural, asustados por lo que está ocurriendo en las grandes urbes.