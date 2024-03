Se siguen incumpliendo los derechos de las mujeres

Cuando la sociedad comprenda que la mujer no solo es bella, sino el factor de paz y amor, y el único cordón de vida para que la humanidad se reproduzca, probablemente el mundo será mejor. Todas las personas, en particular las mujeres, tienen derecho a no sufrir violencia física, sexual o psicológica, tanto en la familia como en la sociedad, establece el Art. Artículo 15 de la Constitución Política del Estado. Lamentablemente, pese a existir normas legales que protegen los derechos de las mujeres, las comunidades todavía no alcanzan a hacer realidad estas premisas. Hoy se recuerda el Día de la Mujer, y ojalá en nuestro país se logre comenzar una nueva visión sobre el rol de la mujer, se respeten sus derechos a una igualdad plena y efectiva en el hogar, la economía, la política, la función pública y en la sociedad en general. En Bolivia, especialmente, es necesario un cambio, porque hay leyes y normas que protegen los derechos de las mujeres, niñas y adolescentes, pero no se cumplen a cabalidad. Para colmo de males, Bolivia ocupa los primeros lugares en Sudamérica en feminicidios. Además, en el tratamiento de este crimen se ha ignorado que hay otras víctimas que deben rehacer sus vidas: los hijos e hijas que quedan en orfandad tras el feminicidio. Recopilando información de diferentes medios de comunicación, se puede ver un panorama preocupante. Los datos relevantes son los siguientes:

La Fiscalía General del Estado informó que en el país se registraron 12 feminicidios y siete infanticidios en los dos primeros meses de 2024, la mayoría en La Paz. «De acuerdo a los datos centralizados, se pudo advertir que, tanto en los delitos de Feminicidio como Infanticidio, el departamento de La Paz es el que registra la mayor cantidad de casos. Asimismo, haciendo una relación comparativa con el año 2023, durante ese mismo periodo, existe una notable reducción de casos de Feminicidio, ya que el año pasado se registró 17 casos; sin embargo, existe un incremento de Infanticidios debido a que se tenían 2 hechos», detalló la directora de la Fiscalía Especializada en Delitos Contra la Vida y la Integridad Personal, Elizabeth Viveros Guzmán en un boletín de prensa de la Fiscalía General del Estado.

Un promedio de dos mujeres víctimas de feminicidio se registra por día en Bolivia, según un informe de la Organización de Naciones Unidas (ONU) con datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal). Según ese índice, con 2,1%, el país ocupa el primer lugar en el ámbito sudamericano y el cuarto en Latinoamérica. Ese mismo documento detalla que de enero a octubre de 2022, el Ministerio Público registró un total de 80 feminicidios en el país y 122 niños y niñas quedaron en la orfandad. El año 2023 fue testigo de la pérdida de 81 vidas a causa del feminicidio en el país. Esta cifra, más allá de las estadísticas, refleja una verdad alarmante y apremiante que exige una atención urgente.

Con el objetivo de generar conciencia y acciones contra estas alarmantes cifras, ONU Mujeres Bolivia realizó en nuestro país la campaña «¡Únete!», para contrarrestar la violencia contra las mujeres y menores, y generar acciones conjuntas entre el Estado y la sociedad. «Bolivia ocupa el cuarto lugar a nivel latinoamericano y primero en la región sudamericana en feminicidios, es un dato terrible y debe preocuparnos a todos. No es un tema que debe resolver solo el Gobierno, es un problema serio que debe involucrarnos a todos», explicó Nidya Pesantez, jefa de ONU Mujeres-Bolivia, según un informe de ipasbolivia.com. Desgraciadamente, este no es un problema solo nuestro. En 2022, al menos 4.050 mujeres fueron víctimas de femicidios en América Latina y el Caribe, según la CEPAL.

Por otra parte, hay otros grandes problemas pendientes, que son las barreras que todavía subsisten para la participación plena de las mujeres en la gestión pública. Por ejemplo, la Unión Interparlamentaria publicó esta semana el informe «Mujeres en el Parlamento 2023, el cual revela que la proporción mundial de mujeres parlamentarias ha alcanzado el 26,9. Esto representa un aumento interanual de 0,4 puntos porcentuales, una tasa de crecimiento similar a la de 2022. Sin embargo, el crecimiento es más lento que en los años anteriores: las elecciones de 2021 y 2020 registraron un aumento de diputadas de 0,6 puntos porcentuales. «Más mujeres en el parlamento significa instituciones más inclusivas y representativas, lo que se traduce en democracias más fuertes y sanas», señaló la presidenta del organismo y también presidenta del Parlamento de Tanzania, Tulia Ackson destacó también la necesidad de animar a las mujeres jóvenes y a las niñas a ocupar los espacios políticos. El documento destaca que las cuestiones de género dominaron muchas de las elecciones, con reacciones contra los derechos de la mujer en algunos países. Se trató especialmente de los derechos reproductivos en países donde el derecho al aborto sigue siendo discutido. El informe también señala que varias mujeres han abandonado recientemente la política alegando agotamiento y amenazas, destacando a la ex primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, la ex primera ministra de Finlandia, Sanna Marin y varias parlamentarias neerlandesas.