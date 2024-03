Todo listo para el censo

El Instituto Nacional de Estadística tiene todo preparado para el décimo primer censo en Bolivia que se realizará el próximo 23 de marzo, para lo cual se cuenta con 820 mil voluntarios, de los que se movilizará a 577.124 censistas, mientras que el resto constituirán una reserva. La cantidad total de personas reclutadas representa más del 120% de la meta definida para la jornada de trabajo del día del censo. Asimismo, la mayoría de las gobernaciones emitieron autos de buen gobierno determinando restricciones para la población en general para los días 22, 23, 24 y 25 de marzo. La medida tiene el objetivo de resguardar y garantizar el censo. Establece la suspensión de actividades, prohibiciones, restricciones y sanciones en caso de incumplimiento. Los ciudadanos están prohibidos de circular y movilizarse a partir de las cero horas del 23 de marzo, debiendo quedarse en sus domicilios a la espera de los agentes censales. Tras ser empadronados, no podrán salir hasta las 23.59 del mismo día.

Según el INE, de los 820.000 voluntarios registrados, el 55% del total son mujeres, mientras que el 65% son jóvenes, de acuerdo a una información de ERBOL, que señala que el director del INE, Humberto Arandia, explicó que «el país está listo para realizar nuestro Censo de Población y Vivienda, el censo más participativo, transparente y moderno de la historia». La jornada del Censo comenzará a las 06:00 con la apertura de los centros de operaciones en cada zona de todas las ciudades, comunidades y poblaciones del país para realizar la entrega de las cajas censales. A las 08:00 del día del empadronamiento, los 577.000 censistas voluntarios comenzarán a recorrer todas las 5.800.000 viviendas de todo el territorio nacional.

El INE utilizará tecnología de punta para el trabajo censal, empleando recursos de la Inteligencia Artificial. Se hará uso de escáneres y un software especial que hará la lectura óptica de los datos. Esta tecnología fue adquirida exclusivamente para el censo de este 2024. «El sistema que se usó en 2012 hace siete años dejó de utilizarse en todos los países, incluida Bolivia. Por ese motivo, para el censo de este 2024 se hará uso de sistemas desarrollados con base a inteligencia artificial, los cuales incluso permiten contar con un set de entrenamiento (…) que minimiza el error de lectura por debajo del 3 por ciento», explicó Arandia.

De acuerdo al informe, el director ejecutivo del INE dijo que el sistema de inteligencia artificial que se utilizará en este censo es empleado por la mayoría de los países que todavía realizan censos de hecho, como es el caso de Bolivia. «Lo que vamos a hacer es emplear escáneres de rápido procesamiento junto al software de inteligencia artificial para (organizar) los datos de la mejor manera posible», explicó.

En Bolivia se realizaron desde su fundación 10 censos. El primero fue durante el gobierno del Mariscal Andrés de Santa Cruz, en 1831, estableciendo una población total de 1.088.768 habitantes. En 1835, bajo el mismo gobierno, se realizó un segundo censo que registró una leve disminución con 1.060.777 habitantes. El censo de 1845, bajo la gestión de José Ballivián, indicó un aumento poblacional alcanzando 1.378.895 habitantes. En 1854, durante el gobierno de Manuel Isidoro Belzu, el censo registró 2.326.123 habitantes. En 1882, bajo el gobierno de Narciso Campero, la encuesta estableció 1.172.156 habitantes, marcando una disminución como consecuencia de la Guerra del Pacífico y la pérdida de territorios.

En 1900, durante el gobierno de José Manuel Pando, el levantamiento censal dio 1.766.451 personas. En 1950, en el Gobierno de Mamerto Urriolagoitia, el censo contó con 2.704.165 habitantes. En 1976, en el gobierno de Hugo Banzer Suárez, el censo mostró 4.613.419 habitantes. En 2001, bajo el gobierno de Jorge Quiroga Ramírez, el censo mostró 8.274.325 habitantes. El último censo fue en 2012, durante la administración de Evo Morales, registrando 10.059.856 habitantes.

Este 23 de marzo se realizará el décimo primer censo en el país, utilizando los recursos que brindan los avances de la tecnología. Se trata de una oportunidad importante para nuestro país, ya que la actualización de datos confiables, es vital para una comprensión de la realidad que permita no solo saber cuántos habitantes tiene nuestro país, sino conocer una serie de datos sobre cómo vive la ciudadanía, su nivel de estudios, los oficios que desempeñan, si tiene trabajo, etc., así como información sobre cómo hace la gente cuando tiene problemas de salud, ya que los centros hospitalarios y la seguridad social no alcanzan para todos los ciudadanos. Sobre esa base de datos, los gobiernos podrán planificar las políticas de Estado que tiendan a cubrir las necesidades, y atender mejor los requerimientos nacionales.