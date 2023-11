Blue Days para el hogar conectado: Samsung se adelanta con los regalos de fin de año

Samsung arranca una nueva temporada de Blue Days, una campaña de premios económicos inmediatos por la compra de productos para el hogar. La nueva campaña está disponible desde el 6 de noviembre hasta el 31 de diciembre de 2023, un tiempo ideal para las compras por las fiestas de fin de año.

“Samsung Bolivia ha creado esta temporada de descuentos para ofrecer a nuestros clientes increíbles ofertas en equipos, en esta versión para el hogar y, de esta forma, puedan adelantar sus compras navideñas. Este tipo de campañas nos ayuda a responder a sus necesidades y a brindarles un beneficio que a todos nos viene bien en estas épocas, que es dinero en efectivo”, resalta la gerente de Producto de Consumer Electronics de Samsung Bolivia, Mónica Rodríguez.

Para esta ocasión, la empresa de tecnología puso a disposición sus cocinas a gas de 5 y 6 quemadores, microondas empotrables, hornos eléctricos y cocinas encimeras. También dispuso sus refrigeradores de la serie Bottom Munt, French Door, Side by Side, Top Freezer, Top Mount y Twin Cooling. Asimismo, dispuso su serie de lavadoras de carga superior, carga frontal y sanitizado con vapor.

“Casi 100 variedades de productos para el hogar están disponibles en esta campaña. Las personas que adquieran uno de estos equipos dentro de la promoción podrán ganar montos de 70, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600 hasta 1.000 bolivianos. Es la perfecta oportunidad para armar un hogar inteligente con equipos con garantía oficial en Bolivia”, resalta la ejecutiva.

Junto a la línea blanca, Samsung también dispuso sus televisores de la serie FHD Smart TV, Neo QLED, QLED 4k, QLED Ultra HD, The Sero, The Frame, LED, Crystal; monitores de la serie Curvo, Odyssey, FHD, Smart Monitor y High Resolution; y el proyector The Free Style.

A esta campaña, Samsung incluyó por primera vez su serie de equipos de audio, como el Soundbar B-Series y Sound Tower.

¿Cómo participar?

Los interesados deben adquirir los dispositivos en promoción con el sello de Garantía Oficial en Bolivia, registrar sus datos personales y del dispositivo en samsung.com.bo/bluedayshogar; y detallar la cuenta bancaria o Yape del BCP para recibir el premio. Por esta ocasión, cada cliente tendrá un límite de 3 canjes de premios.

Para facilitar la atención, Samsung habilitó puntos de canje en las ciudades de La Paz, El Alto, Cochabamba, Santa Cruz, Oruro, Potosí, Sucre y Tarija. Además, la empresa instaló otros puntos rotativos en lugares estratégicos de mayor afluencia comercial para una atención rápida. La compaña también dispuso el punto de registro digital samsung.com.bo/bluedayshogar.

“Es importante resaltar que esta campaña es avalada por la Autoridad del Juego (AJ). Ponemos a disposición de los bolivianos nuestros electrodomésticos de vanguardia, pantallas de televisión de calidad cinematográfica y monitores equipados para el mundo gamer. Asimismo, Samsung pronto traerá más sorpresas para el consumidor boliviano”, finaliza Mónica Rodríguez.