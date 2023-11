Fair Play presentó su versión 2.0 e inauguró un nuevo concepto en tiendas de experiencias

El Grupo Fair Play, empresa líder en retail de las mejores marcas deportivas internacionales a nivel nacional, presentó su versión 2.0 en la inauguración de la primera tienda de indumentaria deportiva donde la experiencia de compra es perfeccionada por las experiencias de cada disciplina.

Con más de 650 metros2 de innovación implementados en la planta baja del Ventura Mall, cada espacio de esta tienda de experiencias está diseñado para que corredores, futbolistas, tenistas, basquetbolistas, nadadores, boxeadores, yoguistas y atletas de todas las disciplinas se desafíen y encuentren su equipamiento perfecto.

Bra Fitting (un espacio de confianza y privacidad donde las visitantes pueden aprender sobre las características esenciales que diferencian a cada brasier según la disciplina que practiquen), Wellness Center (sitio donde un host experto habla sobre la importancia de escuchar tu cuerpo para superar límites, e invita a explorar los servicios que Fair Play ofrece para apoyar a las personas en su camino hacia una vida más saludable y plena), Pista de Running (zona destinada a ilustrar sobre las distintas categorías de calzado para corredores), E-Sport (espacio de juego para entretenerse de manera online con juegos como el nuevo FIFA ‘FC24’) y Fútbol Lab (ambiente que brinda la oportunidad de seleccionar y personalizar las poleras de los equipos, añadiendo nombres, números y detalles que los distingan), conforman las zonas de experiencia de la nueva tienda, marcando el inicio de esta versión 2.0 que a mediano plazo se replicará en los principales Fair Play del país.

En la flamante tienda, también existen espacios de “Retos y Oportunidades” donde los clientes pueden ver las actividades deportivas que hay en el calendario. Cerca de la caja está el espacio de “Compra y Recoge” donde las personas que hagan sus pedidos online pueden pasar directamente a recogerlo dentro de un casillero asignado. A su vez, está el espacio de Net Prometer Score (NPS) para que los clientes puedan dejar su opinión acerca de la atención recibida.

“Esta tienda que no es para cualquiera, sino para aquellos apasionados por el deporte que se animan a superarse y alcanzar su máximo potencial”, comentó Mariana Aguilera, gerente de marketing de Fair Play, añadiendo que el objetivo del grupo empresarial es brindarle las mejores marcas (adidas, Under Armour, Puma, Nike, Converse, Reebok, Asics, Columbia, Topper, Umbro, New Balance, Skechers, Speedo, Reusch, Everlast, Hydro Flask, Stanley y ahora Nox, Bullpadel y los suplementos deportivos BioTech USA) a los deportistas y aficionados, para que puedan lograr su máxima capacidad.

“Contamos con el espectro más amplio de marcas, ofreciendo una riqueza de opciones sin precedentes. Cada marca brinda su esencia única, su historia de innovación y su compromiso con la excelencia, contribuyendo a un portafolio de equipamiento deportivo que permite a todos encontrar su indumentaria perfecta, con su ajuste perfecto”, señaló la alta ejecutiva.

“Aquí el deporte dialoga con el bienestar. Fair Play no solo te equipa, sino que te enseña a escuchar tu cuerpo, brindándote un espacio específico para dar el primer paso o continuar de la mejor manera tu disciplina, con expertos en nutrición, biomecánica, fisioterapia y más, preparándote para que te superes cada día más”, mencionó la directora comercial retail core del Grupo Fair Play, Yenny Takey, acotando que cada deporte tiene su área en la renovada tienda que ofrece más de 15 disciplinas representadas por productos que son necesarios desde los primeros pasos.

En la presentación, Fair Play también dio a conocer su espacio solidario denominado «Pasa la Posta», un lugar para donar prendas e intercambiar indumentarias entre atletas para apoyar a aquellos campeones en desarrollo que cuentan con recursos limitados.

“Nuestro primer aliado es la Academia de Fútbol Tahuichi Aguilera. En este espacio solidario clasificaremos cada artículo donado para beneficiar no solo al deportista, sino a sus familias, fortaleciendo el tejido social de la comunidad deportiva. De esta forma, en Fair Play cada prenda tendrá el poder de potenciar una carrera, y cada persona, la oportunidad de ser parte de una historia de superación y éxito”, concluyó Aguilera a la hora de reiterar la invitación a visitar la nueva tienda y sumarse a la hermosa causa.

El innovador lanzamiento tuvo de maestra de ceremonia a la reconocida presentadora de televisión Desirée Durán, junto a ella, famosos influencers como Yuvinca Velarde, Anahí Zambrano, Ximena Zalzer y Mario Del Alcázar, además de destacados deportistas, entre ellos María José Ribera, Alinny Delgadillo, Carlos Keller, Joselito Vaca y Happy Paredo, por solo mencionar algunos.

Trayectoria. – El Grupo Fair Play es una compañía 100% boliviana, fue fundada en 1977 por el visionario Ismael Maldonado y se consolidó como una empresa líder en la distribución de las mejores marcas deportivas en el mercado nacional. Inició sus operaciones en Tarija, expandiéndose en 1994 a ciudades como Santa Cruz de la Sierra, La Paz, Cochabamba, Sucre y Potosí.

Actualmente posee la cadena de tiendas más importante del país, alcanzando más de 45 puntos de venta.