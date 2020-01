Bolívar: Vivas mira de frente el desafío de trabajar contra el tiempo

El entrenador argentino Claudio Vivas reconoce que tiene poco tiempo para trabajar con el club Bolívar de aquí al primer partido que disputará en el torneo Apertura, el 19 de enero, pero encarará esta semana de preparación como un desafío para colocar un plantel competitivo en el inicio del certamen.

«Decidimos comenzar esta semana sabiendo el riesgo que corremos. Sin poner escusas, falta poco para el inicio del torneo, pero no tenemos miedo, tenemos que tratar de ser contundentes, tenemos que tratar de ser rápidos en la preparación, tenemos que tratar de no llegar de tantos conceptos a los futbolistas para no marearlos», declaró Vivas, de 51 años, en la presentación oficial del cuerpo técnico en la zona de Tembladerani.

Vivas tenía la intención de arrancar con la pretemporada el 2 de enero, esta idea fue descartada conociendo que el Clausura finalizó el 28 de diciembre, por los conflictos sociales y políticos que afectaron el calendario deportivo en el país.

El cuadro celeste trabajará con equipo completo a partir del jueves. La jornada comenzará con una revisión médica a los futbolistas antes de ingresar al campo de juego para recibir las primeras instrucciones del entrenador argentino.

«Seguramente no habrá jugadores que estén listos y no van a poder jugar el primer partido y por eso elegir a los mejores para nuestro debut. A partir de ahí, esperemos que nuestro debut sea de la mejor manera; así lo esperamos, así lo vamos a preparar y así lo queremos», indicó Vivas, quien durante 16 años trabajó como ayudante de campo del mundialista Marcelo Bielsa.

Además del poco tiempo antes del inicio del campeonato, Vivas observó que el primer semestre la agenda será apretada por los partidos de la Copa Libertadores de América, Copa América, el torneo preolímpico y las clasificatorias mundialistas. Pese a esto, el cuerpo técnico ya tiene en mente a los juveniles para superar los contratiempos.

El técnico extendió su explicación de la siguiente manera: «Tenemos un programa institucional que abarca con jugadores jóvenes en doble turno para prepararlos por si nosotros necesitamos de ellos. Tenemos que darles una identidad parecida a la Primera y darle competencia».

Los celestes tienen como objetivo más cercano el debut en el Apertura 2020, después viene su participación en la Libertadores el 4 de marzo en condición de visitante frente a un rival que saldrá de las fases iniciales.

«Los desafíos deportivos es lo que nos más gustos y estamos en el club más grande. Estamos donde queremos estar y trabajando todos juntos hay que salir adelante en todos los partidos que juguemos», dijo Vivas.

Después de la presentación oficial, el cuerpo técnico hizo un trabajo en espacio reducido con Fidencio Oviedo, Roberto Domínguez, Marcos Riquelme, Jorge Pereyra, Ronaldo Monteiro y Samuel Guzmán. El arquero Mauricio Junior Adorno una labor aparte y Luis Alí sigue con la sesión diferenciada dentro del proceso de recuperación tras una operación.