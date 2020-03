Bolivia no renuncia a recuperar acceso al Pacifico

Pese a que el Tribunal Internacional de Justicia de La Haya rechazó la demanda mal planteada y peor sustentada por el gobierno de Evo Morales, queda flagrante la agresión perpetrada por Chile y la ocupación de la extensa costa boliviana, hecho objetivo que ha sido reconocido por la comunidad internacional. Bolivia unida y próspera. Con desarrollo integral retornará al Océano Pacifico con plena soberanía.

Este 23 de marzo se recuerda «el Día del Mar», instituido en memoria de la heroica defensa de Calama, por la ocupación chilena, iniciada hace 141 años, episodio que marcó la Guerra del Pacífico en la que Chile cercenó la salida al Océano que tenía nuestro país. La agresión se inició el 14 de febrero de 1879, cuando tropas chilenas asaltaron el puerto de Antofagasta y cometieron serie de excesos, como el asesinato de personas indefensas y robo. La ocupación de Antofagasta, sin previa declaratoria de guerra, fue un hecho repudiable en el que se perpetraron crímenes de lesa humanidad.

Nuestro país no estuvo preparado para enfrentar una guerra y se vio avasallado por el poder chileno que se había preparado con mucha anticipación, y logró imponer el Tratado de «Paz y Amistad», firmado bajo presión. Desde entonces se han efectuado reclamos y negociaciones, se logró el apoyo de la comunidad internacional para que Chile acceda a devolver el acceso al Océano. Lamentablemente en dicho gobierno, se ha demandado sobre bases endebles al pretender «que la Corte Internacional de Justicia obligue a Chile negociar de buena fe».

Pese al fracaso del MAS por haber politizado la causa marítima, el sentimiento boliviano sobre el derecho de acceso con plena soberanía al Océano Pacifico no ha cambiado. Los bolivianos no olvidan los daños y perjuicios perpetrados y las funestas consecuencias para el subdesarrollo nacional, no solamente por las riquezas arrebatadas, sino por la asfixia al no poder llegar al Pacífico y a ultramar con la libertad de los países que ejercen soberanía sobre la costa.

El respaldo del pueblo en todo momento y etapas de la vida republicana y el Estado Plurinacional ha sido expresado pese a que algunos políticos han traicionado la causa. Para los bolivianos todo escenario para reclamar el derecho boliviano a la costa del Pacífico es válido, porque encuentra eco en la verdad, en la historia y la justicia. La fuerza de las armas da derechos temporales que tarde o temprano se los tiene que revertir. Bolivia ha dado muchas muestras de tolerancia, amistad y buena voluntad para encontrar un camino de dialogo y fraternidad que permita recuperar algo de lo mucho que se le ha arrebatado. El gobierno del MAS se acercó a Chile por afinidad ideológica socialista poniendo en riesgo los intereses nacionales. Se prestó a construir una supuesta «confianza mutua» con resultados frustrantes que el mundo constato y que la comunidad nacional deplora.

Los bolivianos estamos conscientes que con Chile es necesario actuar con estrategia multinacional. La unidad es esencial cualquier desviación politiquera, anteponiendo visiones partidistas o ideológicas, debilita la posición nacional.