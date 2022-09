Campaña “Caminando por la Vida” a favor de niñas y niños con cáncer congregó a más de 2.000 personas en La Paz

Caminando por la Vida es una campaña de solidaridad en la que participan personas, empresas y organizaciones, jóvenes voluntarias y voluntarios, que llevan esperanza a niñas y niños con cáncer de todo el país, además de sensibilizar a la sociedad sobre esta enfermedad.

En ese marco, Banco FIE, y la ONG FIE llevaron adelante la caminata correspondiente a la décima versión de la campaña en ciudad de La Paz a través de su ruta tradicional, que recorrió 12 kilómetros desde el parque “Las Cholas” hasta el Club de Tenis La Paz” en Huajchilla, congregando a más de 2.000 caminantes y 300 voluntarias y voluntarios, comprometidos con esta causa.

Esta movilización fue destinada a promover la recaudación de fondos para cubrir el tratamiento de cáncer de niñas y niños en el Hospital del Niño en La Paz, el Instituto Oncológico del Oriente Boliviano en Santa Cruz y el Hospital Manuel Asencio Villarroel en Cochabamba.

Durante el acto de inauguración de esta actividad se destacó el impulso y el compromiso de cientos de personas que cada año hacen posible que las niñas y niños puedan acceder a los tratamientos de manera oportuna y tener una esperanza de vida.

“Caminando por la Vida está cumpliendo 10 años, una actividad que ha empezado con el sueño de cinco mujeres y que hoy es un proyecto sólido que cubre toda la medicación de las niñas y niños con cáncer. Quiero que cierren los ojos y se imaginen hoy a 1.500 niños y niñas de distintas edades, que han recibido tratamiento contra el cáncer, gracias a que cada uno de ustedes camina y aporta para cubrir sus necesidades” afirmó Claudia Adriázola, una de las fundadoras de la campaña Caminando por la Vida.

Por su parte la Secretaria Municipal de Salud, Cecilia Vargas, destacó estas acciones destinadas a apoyar a las familias y a las niñas y niños que padecen esta enfermedad y ratificó el compromiso del municipio con la salud. “Agradecer que existan personas como ustedes que se preocupan por los niños en el país que sufren esta grave enfermedad, desde el Gobierno Autónomo Municipal estamos comprometidos con esta causa”, enfatizó Vargas.

Finalmente, el Gerente General de Banco FIE, Fernando López Arana, destacó que Caminando por la Vida se ha convertido en una verdadera cadena de solidaridad, que ha logrado tener un alcance a nivel nacional, apoyando a los principales centros de atención oncológica para niñas y niños, en las ciudades de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz.

“Agradecer a todas las personas que han dado origen a este gran programa, estamos seguros de que, sin la iniciativa, la visión, la fuerza, la entereza que nos han demostrado las fundadoras de esta campaña no estaríamos acá. No se podría haber apoyado a tantos niños y niñas: un promedio de 276 niños y niñas atendidos anualmente que hoy en día gozan y disfrutan de un futuro que de otra forma tal vez no hubieran tenido. Extiendo nuestro agradecimiento a todas las empresas e instituciones aliadas, que permiten a esta campaña crecer cada año y a los y las voluntarias, sin cuyo esfuerzo no podríamos seguir adelante”, destacó López.

Más de Bs 1.220.000 recaudados el 2021 en beneficio del cáncer infantil

Estas cifras son importantes cuando se conoce que cada tratamiento tiene una duración aproximada de tres años y el costo total puede llegar incluso a los 20 mil dólares. El monto recaudado en 2021 y el aporte directo realizado por Banco FIE a la campaña permitió extender la cobertura en el apoyo brindado a las niñas y niños de escasos recursos que padece esta enfermedad en el país.

La recaudación de aportes continuará hasta el 31 de octubre a través de las diversas modalidades mediante el uso de canales digitales o en las agencias de Banco FIE en todo el país.

Para Destacar:

Organizaciones aliadas: ONG FIE, Fundación CRE, Fundación Afanicc, Fundación San Luis, Oncofeliz, Aspanic, CNI, Camebol, GAMLP

Empresas aliadas: Banco FIE, CBN, Bagó, Club de Tenis La Paz, Alianza, Farmacorp, Consegsa, Four Group, Oncoservice, Pure Cotton, Nike, Camino Real, Delizia, Totto, Hipermaxi, Sagitario, Protel, Postcall, Multicine y CRE.

Organizaciones de Voluntariado: Colegio Saint Andrew´s, Colegio Calvert, Colegio Montessori, Colegio Cambridge, Scouts San Ignacio, APLAB, UPB, Hands Helping Hands, Interact, Punto Cero, Better Together, Grupo Winter, FIE Amor en Acción, Batucada Bloco, Cebras de La Paz, UTEPSA, AIESEC , Grupo Scouts.