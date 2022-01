Daniel Nosiglia: «Me divertí muchísimo»

Con el transcurso de los kilómetros en el desierto de Arabia Saudita, el piloto Daniel Nosiglia se siente más a gusto encima de su moto y esa sensación fue reflejada con la obtención del puesto 21, con un tiempo de tres horas, 55 minutos, ocho segundos, en la segunda etapa en el Rally Dakar, que se corrió este lunes con 339 kilómetros de especial entre las localidades de Ha’il y Al Artawiyah.

«Me he encontrado súper bien, la verdad que me divertí muchísimo. He cometido un pequeño error de navegación que me ha quitado algunos minutos, pero la verdad que súper contento. He podido disfrutar y me estoy encontrando mejor con la moto cada día y eso suma muchísimo», declaró Nosiglia a la conclusión de la etapa.

El corredor boliviano quedó a 23 minutos, 48 segundos del ganador de la jornada, el español Joan Barrera, quien completó el recorrido con 3h21m20s superando las dificultades presentadas por la arena con los ascensos y bajadas de las dunas.

Pese al contratiempo que sufrió Nosiglia con la navegación, cumplió una carrera destacable y pudo sumar tiempo para su clasificación general. El piloto paceño está situado en la casilla 17 en este ranking con un total de nueve horas, 12 minutos, a 40m31s del líder, del inglés Sam Sunderland (8h31m29s).

«A preparar las cosas para mañana (en referencia a martes), porque todavía queda para mucho», concluyó Nosiglia en entrevista con su equipo de prensa desde Arabia Saudita, donde esta carrera continuará con la tercera etapa entre Al Artawiyah-Al Qaisumah con 368 kilómetros cronometrados de los 554 que tendrán que afrontar los corredores.