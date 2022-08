Hasta el 14 de agosto, se realizará la décima versión de Burger Week, en la que, además de creaciones nuevas y exclusivas, se presentarán las mejores hamburguesas de las primeras nueve versiones. Una apuesta por el rubro gastronómico que ha alcanzado ventas que superan los Bs. 15.000.000 a nivel nacional.

Durante estos días que dura el evento y de forma simultánea, 525 Vulcan Grill, Braz Burger & Grill, Bubbus Burger, Cadillac, Chukuta Urbano, Ciclik, Crush Burger, Dt. Brew House, El Salar, Fuego By Mediterráneo, Garage Burger, Harrys Burger Club, Highlanders, Invictos, La Bastille, La Catedra, La Gaira, La Murillo, La Parrilla Brava, La Viñeta, Legends, Loop, Marko, Mechanical Wood, Monster Bites, Nina, October Beef, Pioneros Food, Plesier, Rojo, The Carrot Tree, The Steakhouse, Valgreens, Vicio’s y Yati ofrecerán creaciones únicas, disponibles solamente para Burger Week. El menú consta de una hamburguesa, un acompañamiento y una bebida por Bs. 55.

“Estamos de fiesta, porque cambiamos la forma de concebir las hamburguesas ¡por décima vez! Burger Week se ha consolidado en un espacio de reinvención y originalidad, en el que los chefs hacen explotar su creatividad y ofrecen deliciosas y creativas versiones de una hamburguesa”, destacaron ejecutivas de Vértice Comunicación, empresa organizadora del evento.

“De forma especial para esta décima versión, los restaurantes incluyeron en su menú la mejor hamburguesa presentada en las primeras nueve versiones para que sea parte del festejo de este importante hito”, sostuvieron las ejecutivas. En este marco, vuelven a presentarse más de una veintena de las mejores hamburguesas que podrán disfrutarse hasta el 14 de agosto.

Aplicación y premiación

A través de la aplicación “BurgerWeekBolivia” (disponible en Google Play y App Store), los comensales pueden -además de conocer los menús y restaurantes participantes- registrar un progreso en Burger Week, registrar datos y calificar a los restaurantes participantes.

Contando con aprobación de la Autoridad de Fiscalización del Juego, en esta oportunidad, las personas que se registren en la aplicación (BurgerWeekBolivia), registren sus datos, inserten el QR proporcionado en los restaurantes y califiquen su experiencia en los restaurantes entrarán de forma automática al sorteo, en el que podrán ganar vales de consumo de menús, mismo que será realizado el próximo viernes 19 de agosto en oficinas de la empresa organizadora.

(Se reitera que este sorteo es una actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Fiscalización del Juego).

Huari impulsa los ingredientes de origen

“Hasta el 14 de agosto vuelve el Burger Week a la ciudad de La Paz, donde 35 restaurantes expondrán los exquisitos platillos que prepararán con ingredientes de origen boliviano. Como Huari, celebramos esta decisión cuyos sabores exaltan el paladar humano y maridan perfectamente con las variedades de nuestra marca”, destaca el gerente de marcas Premium CBN, Rodrigo Rocabado.

Huari acompañará la décima versión del festival gastronómico con sus tres variedades: Huari Tradicional, una cerveza elaborada con malta, lúpulos nobles y agua de las vertientes de Azanaque; Huari Miel, que contiene un toque dulce de miel de abeja del valle boliviano; y Huari Chocolate, compuesta con cacao de la amazonia boliviana.

Aliados por la gastronomía

El Banco de Crédito BCP brindará su apoyo nuevamente a esta nueva edición de Burger Week La Paz y apuesta por esta continua y exitosa actividad gastronómica. “Para nosotros es un orgullo seguir siendo parte de Burger Week en su décima versión y apoyar a los 35 restaurantes que ofrecerán más 70 variedades de deliciosas hamburguesas. Nuestro compromiso siempre ha sido y será apoyar a la empresa boliviana y a su desarrollo. El BCP esta seguro que esta nueva edición del evento conseguirá una gran afluencia de comensales, como lo han conseguido las versiones anteriores. Contamos con la participación de todos ustedes hasta el 14 de agosto”, resaltó Liliana Riveros Gerente Banca Minorista Región Occidente.

Pepsi forma parte como la gaseosa oficial de la 10ma versión de Burger Week, y junto a 7up de auspiciador llegan como una refrescante opción para disfrutar de 35 restaurantes con 70 innovadoras hamburguesas que llegan para este evento. “Nos emociona ser parte de una nueva versión de Burger Week, un emprendimiento del cual estamos orgullosos de ser parte, ya que apoya y fomenta la innovación en el sector gastronómico”, comentó el Gerente de Gaseosas CBN, Holger López.

Droguería INTI, a través de su producto Superal, nuevamente apoya a Burger Week en su décima versión en La Paz. «Nuevamente somos parte de Burger Week, en esta oportunidad en su décima versión, que desde su inicio ha apoyado al crecimiento del sector gastronómico de nuestro país. Superal se ha consolidado en el perfecto acompañante de este evento, permitiendo a todos los comensales a disfrutar de las creaciones, sin perderse ninguna”, destacó Ronald Reyes, gerente general de la empresa farmacéutica.

La Suprema, con el fin de apoyar a la gastronomía boliviana, auspiciará nuevamente Burger Week. “Nuestro compromiso en todo momento ha estado enfocado en la reactivación económica del rubro gastronómico; por este motivo nuevamente somos parte de este importante evento que genera un importante movimiento económico. Estamos convencidos de que esta nueva edición será un nuevo éxito”, señaló Renato Guillén, gerente de marketing de La Suprema.

Hipermaxi, la cadena más grande de supermercados del país, nuevamente se suma al evento como parte del apoyo al sector gastronómico. “Burger Week ha logrado a lo largo de estas primeras nueve versiones sumar esfuerzos apoyando grandemente al crecimiento del sector gastronómico. Hipermaxi nuevamente apoya esta iniciativa con la seguridad del gran impacto que este significa para la reactivación del sector”, destacó Salomón Chalan, gerente de marketing de la empresa.