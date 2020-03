En redes sociales exigen que los legisladores sesionen Ad Honorem

Ante la denuncia de dirigentes de comités cívicos sobre la fabulosa suma de dinero mensual que perciben diputados y senadores, titulares y suplentes, en redes sociales apoyan el pedido para que se solidaricen con el pueblo que está en cuarentena y sus dietas de Bs. 22.000 mensual pongan a disposición del ministerio de salud, para que se adquiera instrumental médico, medicamentos y se otorgue unos 600 nuevos ítems para contar con más médicos especializados en epidemiologia y tratamiento de virus.

Los mandiles blancos están desesperados, el Dr. Fernando Romero, dirigente del Hospital de Clínicas, denunció que los galenos, enfermeras, enfermeros y auxiliares de dicho centro hospitalario están trabajando exponiendo sus vidas sin contar con los elementos de protección sanitaria que se requiere y que durante bastante tiempo vinieron reclamando al anterior gobierno.

«Durante el gobierno del MAS no se construyó hospitales de tercer y cuarto nivel, tampoco se otorgó un presupuesto adecuado y de emergencia al sector salud. Ante la pandemia mundial y que impacta en Bolivia, estamos atendiendo a riesgo de contagiarnos, pedimos al ministro de salud, a la Presidenta del Estado, recuerden que los mandiles blancos estamos en primera línea, con vocación de servicio al pueblo, enfrentando el terrible mal del coronavirus, a ciudadanos sospechosos de tener el mal se los debe aislar pero otorgándoles el debido tratamiento preservando los recursos humanos médicos y paramédicos, de lo contrario el virus seguirá expandiéndose», afirmó.

Sesionen Ad Honorem o renuncien

En las redes sociales se pide «que los parlamentarios trabajen ad honorem o de lo contrario renuncien y se cierre el parlamento porque se está malgastando dineros que el pueblo requiere para defenderse del coronavirus».

«Con la dieta de un parlamentario de podría comprar 55 canastas de alimento al precio de Bs. 400 para otorgar a 55 familias pobres cuyos progenitores no tienen trabajo y peor en las actuales circunstancias porque no tienen alimento, en otras palabras, mientras el salario mínimo de los trabajadores es de Bs. 2.120, cada parlamentario cobra Bs. 22.000 casi once veces más, no es justo», señalan.