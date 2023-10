Entre dichos, hechos y consecuencias

Existe una obligación legal y ética de denunciar cualquier irregularidad o delito, si llega a su conocimiento. Pero al mismo tiempo, es obligación asegurarse de la fidelidad de los hechos. Al mismo tiempo, las autoridades competentes tienen la obligación de investigar. Si alguien, sin realizar preventivamente un trabajo de investigación o sin acudir a fuentes confiables, y tener pruebas fehacientes, imputa un delito, incurre en figuras legales relacionadas con la calumnia, y una precipitación puede llevar consecuencias. Inclusive, existiendo dudas, antes de lanzar una acusación es necesario valorar, si no se está cayendo en un deliberado desprecio de la verdad. Pero la experiencia diaria muestra ante la opinión pública innumerables denuncias sobre supuestos hechos ilícitos, pero casi nunca se llega a conocer la realidad, y menos que la justicia defina los hechos.

En las últimas horas el ambiente político ha sido sacudido por una denuncia del exmandatario Evo Morales contra el hijo del actual presidente Luis Arce Catacora, sobre presuntos «negocios familiares». El gobierno, mediante altos funcionarios rechazó la acusación tachándola de infundada. Evo Morales, reelecto recientemente como presidente del Movimiento Al Socialismo (MAS) en un cuestionado congreso de ese partido, presentó en una conferencia de prensa un audio en el que se escucha una voz que -según la denuncia- supuestamente corresponde al hijo del presidente Luis Arce, conversando con empresarios sobre proyectos referidos al litio e hidrocarburos, que según el exmandatario son prueba de que existen «negociados» que deben ser investigados por la justicia.

Morales dijo que presentará una denuncia formal ante la Fiscalía General del Estado para que el caso se investigue. En la grabación, presentada por Morales, la voz que se escucha, señala: «Yo, cuando hablé con Luis, me dijo: ‘Hijo, yo ahora no tengo tiempo -así me lo dijo- para ver los detalles, porque tengo que enfocarme en el tema político, no quiero perderle el hilo'». Según Morales, sorprende que el hijo del Presidente, sin ser funcionario público, esté hablando de temas de gestión pública y que tienen que ver con recursos naturales.

Marcelo Arce, hijo del presidente Arce, respondió a las acusaciones de Evo Morales y negó la existencia de negocios familiares en el Gobierno y se puso a disposición del Ministerio Público para su investigación. Mediante las redes sociales dijo que «Una vez más el señor Evo M. ha lanzado un ataque infundado contra mi persona. Aclaro a la población que no existen ni existirán negocios familiares, por lo que exijo al Sr. Morales que presente el caso y las pruebas que dice tener a las entidades judiciales correspondientes», explicó el hijo del Presidente.

La ministra de la Presidencia, María Nela Prada, salió al frente y respondió a Morales: Se ha acordado que «no se levante los nombres de los hijos como una forma de hacer política, (ni) como una forma de desprestigiar…», dijo la autoridad. A su vez, el vocero presidencial Jorge Richter señaló que el audio presentado es «inexacto» y que si alguien quiere presentar una denuncia debe ser con pruebas y esperar una investigación. «Es importante señalar que ese material que se ha presentado, ya había sido expuesto por una periodista hace bastante tiempo y el Tribunal de Ética Periodística se refirió al mismo y señaló que existían inexactitudes respecto de la información. No se había contextualizado debidamente y por supuesto se había distorsionado lo que señalaba ese material y no se tenía ahí una veracidad de los hechos», explicó Richter.

La polémica ya se inició varios meses atrás, y repercutió más en la prensa internacional. El periódico La Nación de Buenos Aires, el 18 de febrero de este año, publicaba una nota señalando que «El polémico rol del hijo del presidente de Bolivia, Luis Arce, en un proyecto de litio abrió una nueva pugna dentro del gobernante Movimiento al Socialismo (MAS), que enfrenta al mandatario con el expresidente»… Añade que «En un posteo que emitió luego de que un diputado cercano a Evo denunció que su hijo estaría involucrado en actos de corrupción con la explotación del litio, Arce dijo que «las ambiciones personales muestran su lado más perverso. Arce publicó esas palabras junto a un video respondiendo a un mensaje de apoyo del expresidente uruguayo José Mujica. «En tiempos en los que el egoísmo y ambiciones personales muestran su lado más perverso, tus palabras querido Pepe nos fortalecen para seguir trabajando por una patria con justicia social para todas y todos», escribió. La nota continúa señalando que «Evo se refirió por su parte a la denuncia a través de sus cuentas en redes sociales. «Hermanas y hermanos: como MAS-IPSP nuestra responsabilidad ante la historia es cuidar y defender la nacionalización con soberanía sobre nuestros recursos naturales y el Modelo Económico Social Comunitario Productivo, que son fruto de las luchas históricas y sacrificio del pueblo», clamó. La nota también hace referencia a que el hijo del presidente boliviano, ha sido foco de las críticas y acusaciones lanzadas por el diputado Héctor Arce, perteneciente al bloque «radical» del MAS. El diputado acusó al hijo del presidente de hacer «negociados en la oscuridad» con el proyecto del litio y dijo tener «indicios» de que intentó favorecer a algunas empresas que se presentaron a una convocatoria de extracción directa en los salares bolivianos.