Evo Morales afirma que Luis Arce busca «invalidar» el congreso del MAS con un «cabildo»

El expresidente Evo Morales (2006-2019) dijo este lunes que la reunión que convocaron sectores sociales y gremiales es «organizada» por el Gobierno de Luis Arce «para invalidar al congreso» del Movimiento al Socialismo (MAS), que ratificó su candidatura para las presidenciales de 2025.

La nueva dirección del MAS, liderada por Morales, presentó en una rueda de prensa en La Paz las conclusiones del congreso que se realizó la semana pasada en el Trópico de Cochabamba, bastión político y sindical del exmandatario.

Además de ratificar la candidatura de Morales, el partido señaló que «se evidencia que el actual presidente (Luis Arce) y vicepresidente del país (David Choquehuanca) buscan dividir y debilitar la fuerza de las organizaciones sociales y se han puesto al servicio de los intereses de la oligarquía y del imperialismo».

En ese sentido, Morales se refirió a la reunión que convocó para el 17 de octubre el llamado Pacto de Unidad, integrado por organizaciones sociales, indígenas y campesinas afines al oficialismo, que rechazaron el congreso del MAS por considerarlo «ilegítimo», y dijo que era «un cabildo del Estado en contra de un partido».

«Está en la Constitución que la sociedad civil expresa algún pedido o requerimiento ante el Estado y las resoluciones no tienen carácter vinculante, es su derecho, pero aquí es el Estado haciendo un cabildo contra un partido», afirmó.

Recordó que en 2022 el MAS encabezó una «marcha en contra de un cabildo que pedía acortar el mandato de Lucho y ahora Lucho organiza un cabildo para invalidar al congreso del MAS», lo que vio como una «coincidencia» y «otro argumento de la derechización del Gobierno de Lucho y David».

Además, Morales reveló que en los últimos meses se han interpuesto al menos doce acciones legales en contra del partido que «vinieron del Gobierno» de Arce y dijo que ni en la Administración interina de Jeanine Áñez, ni de la derecha hubo tantos actos en «contra del MAS».

«Ninguna acción prevaricadora puede estar por encima de un congreso convocado legalmente, supervisado por el Tribunal Supremo Electoral», añadió.

El jueves pasado el MAS fue notificado de un amparo constitucional que presentó una dirigente oficialista en contra del encuentro del partido, cuya legalidad se analizará en una audiencia judicial el 23 de octubre.

Arce y Morales están distanciados en medio de las tensiones internas en el oficialismo que comenzaron a finales de 2021 ante los pedidos del exmandatario de cambiar a algunos ministros que el presidente ha ignorado.

La pelea entre «evistas» y «arcistas» se profundizó por el congreso del partido, al que Arce y Choquehuanca no asistieron alegando que las organizaciones sociales que son la base del MAS no estaban debidamente representadas, ausencia que fue asumida por el MAS como una «autoexpulsión» del movimiento político.

«Lamentablemente en tema orgánico hemos vuelto a tiempos neoliberales. En los catorce años (de su gestión) nunca había dos bancadas, tampoco había dos confederaciones, sí hubo algunos problemitas», dijo sobre la división interna del MAS.

También habló del que fue su vicepresidente, Álvaro García Linera, quien este fin de semana dijo a un medio local que si el MAS va separado a las elecciones de 2025, podría perder el «poder político».

«Álvaro tal vez comenta lo que se sueña, lo que piensa, pero no comenta lo que vive. Me duele mucho, perdonen que lo diga, si no fuese por Evo o el MAS Álvaro nunca hubiese sido vicepresidente» de Bolivia.

Los sindicatos afines a Arce definirán en la reunión del próximo 17 de octubre su posición frente al partido oficialista.