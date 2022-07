Mamá de Zarlet confía en que con Petro en el poder el ELN libere a su hija

Zarlet Clavijo desapareció en junio de 2012, cuando tenía 17 años, y su madre, Marcela Martínez, asegura que la tiene secuestrada la guerrilla colombiana Ejército de Liberación Nacional (ELN), por lo que guarda la esperanza de que con el nuevo Gobierno en Colombia pueda ver de nuevo a su hija.

Zarlet, quien también es hija del exasambleísta del Movimiento al Socialismo (MAS) Evert Clavijo Garcés, desapareció en la ciudad de La Paz y pese a que al inicio de la investigación se sospechó de alguna persona cercana a la joven, la Fiscalía no presentó cargos.

En una entrevista con Efe, Marcela Martínez afirmó que en la búsqueda de su hija encargó una «investigación privada» y así logró ponerse en contacto con un hombre al que identificó como Raúl Aguado, un «intermediario» que le aseguró que Zarlet estaba en calidad de «custodia» en manos del ELN, pero que esa guerrilla no había participado en el secuestro de la joven en Bolivia.

Se cree que los captores de Zarlet, luego de retenerla, la entregaron a la guerrilla colombiana.

«A mi hija la tienen en la frontera, algunas veces en Colombia otras veces en Venezuela, dependiendo de la situación», aseguró.

Martínez relató que viajó a Colombia en varias ocasiones y que «solamente en una» le permitieron realizar una «prueba de vida» de su hija Zarlet, en diciembre de 2019.

«Recibí instrucciones muy precisas que tuve que cumplir. Tenía que controlar mis emociones, no podía acercarme, no podía abrazarla, no podía hablarle, no podía nada, solo tenía que ver si era ella, que estaba viva y que estaba bien», contó sobre el momento en que pudo ver a su hija sin que ella lo supiera.

También relató que el ELN «no puso condiciones» para la entrega de Zarlet, pues el propósito de la guerrilla era conseguir una entrega pública con la intervención del expresidente colombiano Juan Manuel Santos y la entonces mandataria transitoria Jeanine Áñez, como una excusa para iniciar negociaciones de paz con el Gobierno.

A su regreso a Bolivia, Martínez pidió ayuda al entonces ministro interino de Gobierno, Arturo Murillo, quien le «negó la ayuda» con argumentos políticos y electorales por estar todavía reciente la crisis política y social que atravesó Bolivia en 2019.

Luego llegó la pandemia y el proceso de búsqueda quedó estancado.

Hace dos semanas, Martínez logró comunicarse de nuevo con el intermediario para pedirle una nueva prueba de vida de su hija y, aunque no la consiguió, el hombre le aseguró que Zarlet estaba en alguna zona cercana de la ciudad de Barrancabermeja, en el departamento colombiano de Santander (este) y donde operan miembros del ELN.

Nueva esperanza

El próximo 7 de agosto, el izquierdista Gustavo Petro asumirá la Presidencia de Colombia y para Martínez esa posesión abre la posibilidad para gestionar la entrega «por la vía formal» de su hija y así concluir una década de angustia a falta de resultados en la Justicia de su país.

El Estado colombiano, bajo la Presidencia de Juan Manuel Santos, inició en 2017 un diálogo con el ELN que quedó suspendido primero y luego paralizado definitivamente durante el Gobierno de Iván Duque. Petro ya ha planteado que buscará entablar negociaciones de paz con esa guerrilla.

La madre de Zarlet guarda la esperanza de que se hagan «negociaciones de paz» con el ELN.

Martínez se ha encargado de que la investigación en Bolivia por la desaparición de su hija se mantenga abierta pese a que los procedimientos legales señalan que debe cerrarse a los 6 meses en caso de que no existan avances en el proceso.

«Ahora la prioridad por la vía formal es emitir la orden de búsqueda internacional y la orden de cooperación internacional», mencionó.