Marcha de mandiles blancos si el gobierno no atiende a SIRMES

El Dr. Fernando Romero, ejecutivo del Sindicato de Ramas Medicas en Salud (SIRMES), afirmó que el gobierno en forma inexplicable no otorga ítems para 310 médicos, que a la fecha se hace imprescindible, para atender la gran demanda de atención de pacientes que acuden al Hospital de Clínicas, sobre todo en prevención de contagio con el coronavirus.

«Hemos insistido, demostrado, que es de urgencia la dotación de dichos ítems porque los actuales médicos, enfermeras, paramédicos, están trabajando en forma intensa, casi sin tener descanso, por la psicosis de personas que temen ser contagiados por la pandemia», señaló el Dr. Romero.

«De no tener comprensión sobre la problemática médica por parte de personeros de gobierno y del ministerio de salud, nos veremos obligados a salir en marcha de mandiles blancos, para que la población comprenda que no tenemos insumos médicos, ni equipos de bioseguridad, en gran parte de los centros médicos afilados a SIRMES y que ante la flexibilización los hospitales de salud se verán colapsados», advirtió.

Apoyo de universitarios

Al respecto el sector salud, alumnos y catedráticos de la UMSA, carrera de Medicina, Odontología, Farmacia, se plegarán a las medidas de protesta «toda vez que el gobierno de la presidente Añez muestra desinterés ante el pedido que data de antes de la presencia de la pandemia del coronavirus».

Las enfermeras, paramédicos, médicos, están trabajando en forma incansable y prácticamente los centros de emergencia están colapsados, las autoridades de salud son indolentes y más se encuentran preocupados en cometer acciones dolosas como el negociado corrupto en la adquisición de 170 respiradores que no son para tratamiento de terapia intensiva, se llegó al extremo de encarcelar al ex ministro Marcelo Navajas, destapándose una serie de hechos que la población repudia, manifestaron.

«A costa de la salud de la población, un pequeño número de servidores públicos aprovecha que el gobierno de transición este más preocupado en temas de interés político y no de la salud inmediata que requieren los bolivianos, estamos en igualdad de situación de lo que ocurría durante el desgobierno de Morales Ayma, todo es promesa, spots propagandísticos, cuando es obligación de quien ejerce las funciones del Órgano Ejecutivo hacer obras, y no actuar con demagogia, con fines proselitistas, saldremos a las calles como lo hicimos contra el dictador, pero al presente muy compungidos porque las acciones de coraje de la juventud boliviana en contra de la nefasta administración de Morales, está siendo traicionada, Morales no hizo construir, en catorce años, ni un hospital de tercer nivel menos de cuarto nivel, estamos siendo engañados y lo peor el pueblo es quien sufre las consecuencias», aseveraron dirigentes universitarios.