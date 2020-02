Mineros exigen que Carlos Romero aclare asesinato de Illanes

El exministro de Gobierno permitió que Rodolfo Illanes, que era persona de confianza de Evo Morales Ayma y por «instrucciones de este», fuera a dialogar con los cooperativistas mineros exaltados en el lugar conflictivo denominado Panduro.

Según versión de varios cooperativistas «exigían el cumplimiento de un acuerdo que habían firmado Morales, para el otorgamiento de un crédito para reactivar las minas que ellos explotan».

Lo que había ocurrido es que «Evo Morales en lugar de cumplir su compromiso, promulgó una Ley de reforma de la Ley de Cooperativas para permitir la sindicalización de sus miembros».

Al saber esta noticia, los cooperativistas, a través de Fencomin pidieron al exgobernante abrogar dicha norma, pero Morales y Álvaro García Linera, les habían indicado que no se podía cumplir ese compromiso porque debía ser consultado el ministro de Economía, en ese entonces Luis Arce Catacora, si se podía desembolsar dicho monto.

El ministro de Economía, en criterio de los cooperativistas, se guardó la consulta y procedieron a bloquear los caminos de La Paz hacia Oruro.

Por entonces, año 2016, Rodolfo Illanes trabajaba también en palacio de Gobierno como abogado asesor del expresidente y «los cooperativistas creyeron que iba a reunirse a nombre de este con la comisión de los bloqueadores».

A su arribo a Panduro habría señalado que iba «por orden del ministro de Gobierno, Carlos Romero Bonifaz», toda vez que era Subsecretario de Régimen Interior, ante esa afirmación -indican los cooperativistas-, la reacción fue de protesta por la burla que sentían y tomaron como rehén a Illanes, habiéndolo torturado y luego asesinado.

Illanes intentaba que el plazo, para el crédito, se extendiera a unos diez meses, porque los estudios de prospección sobre el pedido para la reactivación de las minas que explotan los cooperativistas de la región, no estaba en el POA aprobado por la Asamblea Legislativa.

Los cooperativistas habrían pedido a Illanes llame al expresidente Morales, en Palacio de Gobierno le habían indicado se comunique con el ministro Romero, por lo cual, Illanes por lo menos 10 veces se comunicó con Carlos Romero y éste soslaya darle una respuesta motivo que enfurcio a los mineros, Illanes habría manifestado que era el asesor de Evo Morales y tenía oficinas en el Palacio de Gobierno y que le permitan ir a la sede de gobierno para comunicar en forma personal al (ex) presidente sobre las exigencias de los cooperativistas, estos le negaron y lo llevaron a un otro sitio, lo extraño es que miembros de seguridad de Illanes no lo acompañaron y menos lo protegieron, parecería, dicen, «que el gobierno buscaba tener una víctima para no cumplir su compromiso de crédito a lo cooperativistas por lo que dejo en indefensión física al asesor» de Evo Morales.

Quiénes son los mineros cooperativistas

Como explica el periodista de BBC Mundo, Boris Miranda, los mineros cooperativistas han sido un sector considerado «consentido» por el gobierno y un importante soporte político de Evo Morales, al punto que apoyaron orgánicamente su intento de lograr una nueva reelección.

«A diferencia de la minería privada y la estatal en Bolivia, tributa menos regalías e impuestos por sus ganancias y no tenían obligaciones laborales ni sindicales», explicó Miranda.

Pero la reforma a la Ley de Cooperativas ahora sí permitirá la sindicalización de sus miembros, lo que desató la protesta. Y el sector también demanda del gobierno mayores concesiones para la explotación y otros beneficios, incluyendo la posibilidad de entrar en sociedad con empresas privadas. Los cuentapropistas, además, quieren estar fuera de controles ambientales y un Ministerio o Viceministerio específico para su sector.

El presidente de la Cooperativa 20 de Octubre de la mina Siglo XX de Potosí, Josué Caricari, menciona en las declaraciones que Illanes era un rehén de los manifestantes y agrega: «Está el Viceministro con nosotros, (si) pasa algo, al primero que vamos hacer… tenemos dos cajones (ataúdes), van a ser los dos que van en los cajones. Hay un policía más que está detenido», dijo.

«A mi hermano casi lo han asesinado (…) ahora sí me va a conocer el viceministro. Si quieren matarme, que me maten junto a ese viceministro. Estoy yendo hasta la antena».

Diferentes versiones señalan que Illanes estaba retenido precisamente cerca de una antena montada sobre un cerro y su cadáver fue visto por primera vez a 50 metros de esa antena.

Impotencia

«Él ha ido allá para convencer y dialogar», dijo sobre el crimen el (ex) presidente Evo Morales. «(Lo) secuestran, torturan y lo matan (…). Es imperdonable», agregó el mandatario.

El ministro de Gobierno, Carlos Romero, a cuyas órdenes trabajaba Illanes, dijo que sentía impotencia, dolor y rabia por todo lo sucedido.

A la fecha familiares y cooperativistas piden a la presidente Jeanine Añez que se aclare quién dio orden a Illanes para constituirse en dicho lugar conflictivo, porque el departamento de inteligencia de la policía y de las Fuerzas Armadas le habían advertido al expresidente Morales sobre el peligro que existía en dicha zona.