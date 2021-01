Ministerio de Salud y Deportes entrega medicamentos para terapia intensiva del Hospital de Clínicas de La Paz

El Ministerio de Salud y Deportes entregó medicamentos para terapia intensiva del Hospital de Clínicas de La Paz valuados en bs. 300 mil destinados a la lucha contra la COVID-19 en pacientes críticos de la enfermedad.

Autoridades del Ministerio de Salud y Deportes explicaron que este tipo de entregas son parte del Plan Nacional de Lucha Contra la COVID-19 que lleva adelante el Gobierno por la pandemia que enfrenta Bolivia y el resto del mundo.

Por su parte, el director del Hospital de Clínicas, Oscar Romero a tiempo de agradecer la entrega destacó el apoyo que otorga la gestión ministerial a la cabeza del Dr. Édgar Pozo Valdivia y los viceministros.

“Destacamos la gestión, ya que nuestras autoridades se preocupan por equipa al centenario hospital. Para nosotros es difícil adquirir esta cantidad de medicamentos por nuestros propios medios ya que no son de disponibilidad inmediata en el mercado”, resaltó el Dr. Romero.

Asimismo, el jefe de la Unidad de Terapia Intensiva, Dr. Alejandro Enríquez, expresó la satisfacción de contar con este tipo de medicamentos para aliviar la necesidad de los pacientes.

“Nunca recibimos una donación de esta magnitud que no sólo es para nuestro hospital sino para otros del interior, estos medicamentos no están disponibles en el mercado, aunque contemos con recursos no podemos adquirirlos, por ello agradecemos al Ministerio de Salud y Deportes que realizó las gestiones para adquirirlos”, expresó Enríquez.

Un aspecto que destacaron ambos médicos es que “el Gobierno está realizando la compra de medicamentos e insumos de manera directa sin intermediarios y esto facilita en cuestión de tiempo y recursos la adquisición”, complementaron.