ONU insta a la Asamblea Legislativa elegir un defensor del Pueblo independiente

La Misión Técnica en Bolivia de la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos (OACNUDH) hizo este martes un llamado al Parlamento para que la elección del nuevo defensor del Pueblo sea «independiente» y prime el compromiso para la defensa y protección de los derechos humanos en el país.

La Asamblea Legislativa Plurinacional, donde el Movimiento al Socialismo (MAS) es mayoría, debe aprovechar «esta oportunidad histórica» y elegir a un titular de la Defensoría del Pueblo «independiente, imparcial, con integridad y con un compromiso pleno con la defensa y promoción de los derechos humanos», dijo la OACNUDH en un comunicado.

La misión de la ONU recordó que, según los acuerdos y compromisos internacionales, instancias como la Defensoría del Pueblo deben ser lideradas por personas que cumplan el «mandato de proteger y promover los derechos humanos en la medida en que puedan ejercer sus funciones de manera independiente, sin interferencias indebidas».

La Asamblea Legislativa inició el pasado 18 de marzo el proceso para la elección del nuevo defensor del Pueblo con la recepción de los documentos de las personas que quieren postular al cargo y está previsto que este jueves anuncie el nombre sobre quien recaerá esa responsabilidad, entre siete candidatos que llegaron a esta instancia.

Entre los requisitos para el cargo están ser mayor de 30 años, no tener sentencia condenatoria ejecutoriada, no haber participado en actos de gobiernos militares o de facto, no haber sido dirigente de organizaciones políticas y no tener militancia en ninguna organización política por al menos ocho años antes de la postulación.

«Bolivia se encuentra en un momento histórico para elegir a la persona que liderará durante los próximos seis años una institución esencial para la defensa y promoción de los derechos humanos en el país», reiteró la OACNUDH.

Denuncias de la oposición

Las fuerzas opositoras Comunidad Ciudadana y Creemos expresaron este martes su desacuerdo sobre cómo se desarrolló el proceso de elección del nuevo defensor del Pueblo en el Parlamento que, señalan, está «politizada» y responde a los intereses del MAS.

Comunidad Ciudadana (CC) se retiró de la comisión legislativa al considerar que la etapa final del proceso «se ha visto contaminada por la injerencia de intereses comandados por el ala radical del MAS».

CC señaló que al menos dos postulantes «que contaban con la experiencia y trayectoria profesional idónea, además de haber demostrado capacidad y solvencia académica en sus entrevistas, fueron descartados del proceso de selección por una clara orden política dada a los asambleístas oficialistas».

Por su parte el partido Creemos destacó que su actuación en el proceso fue «institucional» y que «se ciñó estrictamente al cumplimiento de criterios técnicos para la selección de postulantes, bajo dos principios: meritocracia e idoneidad».

Por lo que lamentó en un comunicado, que «el MAS abandonó la idea de despolitizar esta elección y ahora quiere imponer a defensor afín a sus intereses antidemocráticos».

Creemos anunció que «no será parte de una elección direccionada, en la que se eliminó a los candidatos independientes y solo fueron preseleccionados postulantes con afinidad al oficialismo» y pidió a los demás parlamentarios «para que no den la espalda a la lucha del pueblo boliviano por la recuperación del sistema democrático».

La persona elegida liderará la Defensoría del Pueblo por los próximos seis años y reemplazará a la interina Nadia Cruz, quien se postuló para la presente elección, pero fue descartada por la comisión legislativa encargada de entrevistar a cada uno de los postulantes.